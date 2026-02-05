Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 5 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
- 1 minuto de lectura'
Comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aun más para alcanzar sus metas.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el jueves 5 de febrero
Amor: Deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismo deseos amorosos.
Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.
Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.
Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.
Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.
Bienestar: Limite la alimentación y ejercita un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero
- 2
Horóscopo chino 2026 para el Perro: cómo será el año del Caballo de Fuego
- 3
Horóscopo chino 2026 para el Mono: cómo será el año del Caballo de Fuego
- 4
Horóscopo chino 2026 para la Cabra: cómo será el año del Caballo de Fuego