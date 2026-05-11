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Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 11 de mayo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Intente reflexionar antes de accionar en sus proyectos. De esta forma, logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar siempre los objetivos que se propone.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 11 de mayo

  • Amor: Mostrándose tal cual es con su alma gemela, transitará un período favorable en el amor. Deje de ser tan estructurado en el amor y pronto notará el cambio.
  • Riqueza: Cómprese eso, que tanto anhela y disfrútelo al máximo. Sepa que las finanzas le permitirán tentarse y darse ese gusto que tanto ha estado esperando para su vida.
  • Bienestar: Sepa que las caminatas diarias harán dinamizar el estancamiento de su energía interna. Propóngase una día a la semana ir caminando a su trabajo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.

  • Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema háblelo directamente con su pareja.
  • Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.
  • Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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