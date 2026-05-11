Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 11 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
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Intente reflexionar antes de accionar en sus proyectos. De esta forma, logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar siempre los objetivos que se propone.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 11 de mayo
- Amor: Mostrándose tal cual es con su alma gemela, transitará un período favorable en el amor. Deje de ser tan estructurado en el amor y pronto notará el cambio.
- Riqueza: Cómprese eso, que tanto anhela y disfrútelo al máximo. Sepa que las finanzas le permitirán tentarse y darse ese gusto que tanto ha estado esperando para su vida.
- Bienestar: Sepa que las caminatas diarias harán dinamizar el estancamiento de su energía interna. Propóngase una día a la semana ir caminando a su trabajo.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.
- Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema háblelo directamente con su pareja.
- Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.
- Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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