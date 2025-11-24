Horóscopo de Capricornio de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 24 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
En este día, podría enfrentarse con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su atención. Sea paciente y antes de actuar piense bien los movimientos.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el lunes 24 de noviembre
Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.
Riqueza: No arriesgue su capital en los negocios que ofrecen ganancias rápidas, ya que podrían perjudicarlo. Evite apresurase para firmar ese contrato, asesórese.
Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.
Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.
Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.
Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.
