Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 11 al 17 de mayo

Jimena La Torre dio a conocer sus predicciones para la semana comprendida entre el lunes 11 de mayo y el domingo 14 de mayo. En este sentido, la astrologa compartió la carta de la suerte para cada signo.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos reciben ráfagas de genialidad para resolver temas pendientes gracias a la conjunción de Mercurio con Urano. Bajan las tensiones mediante una comprensión súbita y fortalecen su liderazgo ante los demás. La rapidez mental les permite cerrar asuntos que antes parecían complejos.

Carta de la suerte : As de Bastos. “Todo el fuego para iniciar ese proyecto directivo con éxito total”.

Tauro

Los nacidos en Tauro reciben noticias favorables en sus acuerdos compartidos gracias a este aspecto planetario. Una idea inesperada con personas de confianza acelera su crecimiento profesional de manera definitiva. La estabilidad se construye mediante la innovación en los vínculos de trabajo.

Carta de la suerte : Rey de Oros. “La seguridad económica y la estabilidad están de tu lado”.

Géminis

Los geminianos redefinen sus prioridades con una claridad asombrosa debido a la unión de su regente con Urano. Resolver los pendientes con métodos nuevos les abre puertas disruptivas y facilita el avance laboral. La agilidad cognitiva les permite descartar lo que ya no funciona.

Carta de la suerte : As de Espadas. “Una verdad revelada o una decisión tajante que te libera”.

Lo que indican los astros para la primera semana de mayo Freepik

Cáncer

Los nacidos en Cáncer encuentran una forma innovadora en sus propuestas laborales actuales. Lo que estaba trabado se soluciona con una comunicación rápida y permite el avance hacia metas originales. La fluidez en el diálogo destraba antiguos conflictos operativos.

Carta de la suerte : Reina de Copas. “Tu intuición guía a la familia hacia el triunfo emocional”.

Leo

Los leoninos transitan una jornada ideal para recibir mensajes clave que transforman su panorama. Mercurio y Urano favorecen decisiones audaces que fortalecen la vocación e impulsan el imperio personal. El brillo propio se manifiesta en resoluciones valientes y directas.

Carta de la suerte : Rey de Bastos. “Dominio absoluto y brillo en cualquier terreno que pises”.

Virgo

Los nacidos en Virgo aprovechan su agilidad mental para organizar la labor de forma creativa. Aplicar nuevos métodos de trabajo trae estabilidad y resultados mucho más modernos para su rutina. La disciplina se combina con la inventiva para optimizar el rendimiento.

Carta de la suerte : Reina de Oros. “La disciplina rinde frutos y te asegura el confort que merecés”.

Las personas de Virgo podrán ver los frutos de su disciplina

Libra

Los librianos impulsan una comunicación estratégica en sus alianzas debido a este tránsito. Una conversación inesperada mejora notablemente la proyección profesional y abre nuevas rutas de colaboración. La palabra justa llega en el momento indicado para su beneficio.

Carta de la suerte : As de Copas. “Un nuevo comienzo en el amor o una alegría que desborda el corazón”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio reciben revelaciones laborales que les permiten distinguir los apoyos reales de los ficticios. Al seleccionar mejor sus alianzas, fortalecen sus decisiones compartidas y protegen sus intereses. La perspicacia les otorga una ventaja competitiva esta semana.

Carta de la suerte : Reina de Espadas. “Claridad mental para cortar con lo que no suma y proteger lo tuyo”.

Sagitario

Los sagitarianos sienten un impulso mental para concretar tareas y dejar atrás lo convencional. La conjunción les otorga definiciones claras y una rapidez de respuesta que asombra a su entorno. La eficacia en la ejecución les permite despejar la agenda con soltura.

Carta de la suerte : Rey de Espadas. “La justicia y la palabra correcta te dan el poder en cualquier negociación”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio aceleran sus decisiones por el rayo de Urano y descartan lo improductivo. Elegir nuevas herramientas mejora los resultados a largo plazo y optimiza el uso de sus recursos. La visión práctica se une a la tecnología para generar mayor rentabilidad.

Carta de la suerte : As de Oros. “Una oportunidad material única golpea tu puerta; es momento de concretar”.

Los capricornianos tendrán una oportunidad

Acuario

Los acuarianos reciben noticias importantes con esta energía vibrando en su signo. Su comunicación se vuelve magnética, lo cual fortalece las iniciativas y atrae nuevas oportunidades de crecimiento. El equilibrio entre la mente y la emoción les permite liderar con sabiduría.

Carta de la suerte : Rey de Copas. “El equilibrio emocional te permite enseñar desde la sabiduría y el afecto”.

Piscis

Los nacidos en Piscis encuentran respuestas sorprendentes y una lucidez inusual ante los problemas cotidianos. Resolver temas abiertos con una mirada distinta permite consolidar acuerdos muy beneficiosos para su futuro. La confianza en los propios deseos activa una justicia necesaria.