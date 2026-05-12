Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Trate de enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Sea más ordenado.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 12 de mayo

Amor: Una actitud de mayor generosidad hacia su pareja, generará una cálida devolución de su parte. Si su alma gemela lo necesita, demuestre su apoyo incondicional.

Riqueza: Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia. No sea impaciente, entienda que ellos siempre lo guiarán por el mejor camino.

Bienestar: Relájese, ya que su inconsciente podría jugarle una mala pasada en esa decisión que debe tomar en estos días y es tan importante para su vida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Intente reflexionar antes de accionar en sus proyectos. De esta forma, logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar siempre los objetivos que se propone.

Amor: Mostrándose tal cual es con su alma gemela, transitará un período favorable en el amor. Deje de ser tan estructurado en el amor y pronto notará el cambio.

Riqueza: Cómprese eso, que tanto anhela y disfrútelo al máximo. Sepa que las finanzas le permitirán tentarse y darse ese gusto que tanto ha estado esperando para su vida.

Bienestar: Sepa que las caminatas diarias harán dinamizar el estancamiento de su energía interna. Propóngase una día a la semana ir caminando a su trabajo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |