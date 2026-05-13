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Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 13 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Lo más recomendable para esta jornada cuando intente comunicarse con alguien, será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 13 de mayo

  • Amor: En caso que surjan problemas con su alma gemela, lo mejor será que hoy tome distancia. Espere a mañana para volver a hablar sobre el tema que discutieron.
  • Riqueza: Prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Sepa disfrutar e invertir correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo.
  • Bienestar: Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Trate de enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Sea más ordenado.

  • Amor: Una actitud de mayor generosidad hacia su pareja, generará una cálida devolución de su parte. Si su alma gemela lo necesita, demuestre su apoyo incondicional.
  • Riqueza: Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia. No sea impaciente, entienda que ellos siempre lo guiarán por el mejor camino.
  • Bienestar: Relájese, ya que su inconsciente podría jugarle una mala pasada en esa decisión que debe tomar en estos días y es tan importante para su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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