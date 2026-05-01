Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 1 de mayo

Amor: No se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde puede evitarlos.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los curso de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese.

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y organice una salida para esta noche con gente divertida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |