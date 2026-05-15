Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto esta en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 15 de mayo

Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.

Riqueza: Hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionarlo. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo.

Bienestar: Debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie, de lo contario, alterará su animo y nadie lo soportará en su casa.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro.

Amor: Tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. No sea tan cruel y trate de ser más cariñoso con su enamorado.

Riqueza: Debe poner mucha atención a los gastos un tanto excesivos que tuvo en la semana. Sepa que si no lo cuida como se debe, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Si siente que su energía vital disminuye, dese cuenta con que gente se rodea habitualmente. Muchas veces la gente negativa puede restarle energía.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |