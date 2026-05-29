Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 29 de mayo

Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.

Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.

Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.

Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |