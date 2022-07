Cómo impacta cada estación del año en alguien de Leo

Cada persona posee una estación del año favorita. Esto no solo se debe a condiciones climáticas, sino a ciertos cambios o actividades que cada temporada trae. Los signos del zodíaco poseen gustos en particular, muchas veces determinados por su elemento principal. Esto incide en su forma de relacionarse y la necesidad de llevar a cabo ciertas actividades en particular. A continuación, un resumen de cómo se comportan las personas de Leo en cada estación y cómo afectan las mismas a su estado de ánimo.

El verano para Leo

La temporada favorita de las personas de Leo es sin dudas el verano. Esta estación los motivará a ser más activos que nunca. El clima alegre, que muchas veces coincide con las vacaciones, les ayuda a mantener su buen humor.

En esta época realizan planes todos los días: cenas con amigos, deportes, caminatas, acudir a fiestas o boliches, entre otras cosas.

Asimismo, el verano les brinda la posibilidad de utilizar los colores cálidos que más les gusta. Prendas estampadas, tonalidades vibrantes y atuendos sensuales serán algunas de las opciones que este signo del elemento Fuego utiliza en esta estación para llamar la atención.

Planes para realizar en verano

● Es la temporada ideal para irse de vacaciones.

● Realizar deporte o actividad física.

● Recorrer nuevos lugares de la ciudad o visitar pueblos cercanos con maravillas naturales.

● Ir a recitales o festivales de música al aire libre.

● Salir a bares o conocer terrazas de la ciudad.

El otoño para Leo

Esta es una de las estaciones menos preferidas de este signo del elemento Fuego. Les deprime el clima frío y la falta de paisajes verdes de esta época. La caída de las hojas y los días grises impactan directamente en su humor.

Las bajas temperaturas les impiden muchas veces salir de noche o realizar actividades al aire libre, aspectos importantes en su rutina. Esto hace que no tengan tantos planes en su agenda, motivo que les cambiará el humor.

Durante los meses más fríos, las personas de Leo suelen inclinarse por planes puertas adentro Shutterstock

Las personas de Leo intentan realizar actividades en solitario durante estos meses. Muchas de estas buscarán ponerlos en contacto con otras personas y con su costado creativo, para no aburrirse.

Planes para realizar en otoño

● Aprender una nueva actividad, realizar cursos o talleres.

● Realizar natación.

● Tomar clases de canto o teatro.

● Conocer nuevos lugares para tomar té o café.

● Invertir tiempo en el desarrollo personal.

El invierno para Leo

Esta es la temporada de su cumpleaños, por lo que es la más importante del año. Si bien este signo del elemento Fuego no disfruta el frío, el protagonismo de su natalicio convierte a esta estación en su favorita.

Las personas de Leo ocupan estos meses planificando una celebración. Muchos organizaron una fiesta que reúna a sus amigos y familiares, donde la música y buena comida no faltará.

En estos meses, preferirán realizar actividades dentro de sus casas o en lugares cerrados. Es posible que acudan a actividades culturales o artísticas para mantenerse ocupados, o bien para capacitarse en nuevas áreas de su interés.

Planes para realizar en invierno

● Ir al cine con amigos o pareja.

● Realizar compras de vestimenta o artículos nuevos para decorar la casa

● Planificar cenas en casas con amigos.

● Meditar y pasar tiempo en soledad para el crecimiento espiritual.

● Hacer una remodelación del hogar.

La primavera para Leo

Esta estación es considerada como muy positiva para las personas de Leo. El colorido de las flores y la vegetación en crecimiento de la primavera, hace que este signo se sienta inspirado y feliz.

Al no ser tan cálida como el verano, en esta temporada podrán llevar a cabo actividades tanto al aire libre como dentro de establecimientos. Buscarán reunirse con amigos todo el tiempo, como también acudir a eventos sociales donde puedan conocer nuevas personas.

Las estampas florales serán su uniforme preferido para estos meses. La posibilidad de usar prendas coloridas es ideal para este signo del elemento Fuego, ya que jugarán con su costado coqueto y lograrán atraer miradas, como tanto les gusta.

Planes para realizar en primavera

● Ir a bares de karaoke.

● Realizar una nueva actividad artística.

● Organizar una fiesta.

● Hacer una escapada de fin de semana.

● Salir a correr con amigos o nuevos grupos de personas.