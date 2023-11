escuchar

La temporada de Sagitario comienza el 22 de noviembre y concluye el 21 de diciembre, siendo el noveno signo de la rueda zodiacal y el último completando al elemento Fuego. Conocido como los sociables de la astrología, se trata de individuos optimistas que siempre tienen algo bueno para aportar a los demás. Divertidos, solidarios y empáticos, son algunas de las características que los sitúan como los grandes amigos del zodíaco.

Adoran vivir en comunidad y tienen un gran sentido del humor, logrando hacer reír a todos sus seres queridos. Además, pueden ser un tanto espontáneos en sus decisiones, causando ciertos daños a quienes aman de manera involuntaria. Les cuesta medir las consecuencias de sus actos, siendo este uno de sus principales desafíos en la vida.

Son muchos los aspectos astrológicos que determinan la forma de ser y comportarse de este signo. A continuación, cómo son las personas de Sagitario y algunas de las cualidades más importantes de su personalidad.

Signo del elemento Fuego

Uno de los principales rasgos de las personas de Sagitario se demuestran gracias a su elemento. El Fuego los convierte en seres extrovertidos, capaces de manejarse a la perfección en público y con un gran sentido del humor. Son capaces de entretener y acaparar todas las miradas con sus anécdotas, gracias a su manera de comunicarse. Saben conectar con otros individuos, haciéndolos pasar un buen rato.

Asimismo, son apasionados y buscan alcanzar todos sus logros. Su objetivo en la vida es ser recordados por sus seres queridos y superar sus miedos, por lo que se ponen a prueba constantemente. Adoran los desafíos, practicar deportes y competir por premios. Su personalidad es fuerte, pero saben manejarla, evitando dar una mala impresión.

Los sagitarianos buscan superar sus miedos y ser reconocidos por sus seres queridos

Regido por Júpiter

Este planeta es conocido como el de la buena fortuna y la expansión, por lo que al situarse en la constelación de Sagitario, otorga a sus nacidos un espíritu confiado y positivo. Se trata de personas con gran autoestima, que pueden revertir cualquier situación a su favor, gracias a su optimismo.

No desconfían de nadie y suelen ser espontáneos, ya que sienten que la suerte siempre está de su lado. Toman los fracasos como lecciones y no se dejan llevar por los comentarios negativos. Cuentan con un gran poder de motivación, que logran tanto transmitir a los demás como emplearlo para alcanzar sus propias metas. Son perseverantes y no temen luchar años para conseguir lo que desean.

Energía astrológica

Su naturaleza es positiva, sabiendo adaptarse a los cambios y aceptando su verdadero ser. No temen mostrarse tal cual son y disfrutan de tomar acción. Suelen tener la iniciativa y buscar soluciones ante cualquier problema, transformándose en una pieza clave en equipos de trabajo.

Al ubicarse al final de una temporada, corresponden a la modalidad mutable. Esta trata de su capacidad de moldearse ante cualquier entorno, llevándose bien con otros y adaptándose ante las adversidades de la vida. Les gusta cambiar su rutina, moverse de lugares frecuentemente y probar cosas nuevas.

Los sagitarianos son amantes de los viajes Shutterstock

Características de las personas de Sagitario

Aventureros: los nacidos bajo este signo del elemento Fuego disfrutan de los desafíos, aprender cosas nuevas y explorar nuevas oportunidades. Buscan vivir experiencias diferentes a los demás, por lo que adoran emprender viajes a sitios desconocidos. Les gusta dominar disciplinas o deportes que pongan a prueba sus capacidades, motivando su costado más competitivo.

Optimistas: con la influencia de Júpiter, las personas de Sagitario logran ser de las más positivas del zodíaco. Este espíritu les permite perseverar a pesar de las dificultades de la vida, sin rendirse. Asimismo, logran ser grandes motivadores para su círculo cercano, ya que pueden resaltar lo bueno de cualquier situación, ayudando a los demás.

Impulsivos: si bien cuentan con metas y objetivos claros para su vida, tanto en lo profesional como personal, les gusta dejarse llevar por cada momento y situación. Es así, que logran tomar decisiones y llevarlas a la acción rápidamente, aprovechando nuevas oportunidades. Sin embargo, esto puede ser un tanto peligroso por momentos, ya que les cuesta considerar las consecuencias de sus actos.

Sociables: para el signo del centauro, la felicidad se encuentra en el vivir dentro de una comunidad junto a sus seres queridos. Poseen un sentido de lo colectivo, de compartir y ser solidarios, cualidad que contagian a los demás. Es así, que les resulta sencillo ser de las personas más queridas del zodíaco, a quienes todos pueden acudir en búsqueda de ayuda, un consejo o simplemente pasarla bien.

Confiados: cuando conocen a alguien nuevo, incorporan a esas personas inmediatamente en su vida. Les gusta hacer amigos en todo lugar que visiten gracias a su carácter lúdico y amable. No temen mostrarse tal como son y confían en los demás rápidamente, por lo que pueden abrirse y compartir sus emociones con completos desconocidos.

Divertidos: sin dudas, las personas de Sagitario son el alma de cualquier fiesta, gracias a la influencia de su elemento Fuego. Este les otorga una personalidad extrovertida, capaz de entretener a todos a su alrededor, especialmente a través de la comedia.

Independientes: si bien les gusta vivir en comunidad y contar con un gran grupo de personas a su alrededor, necesitan pasar tiempo a solas. Son individualistas y no temen hacer cosas por su cuenta, trabajando en su desarrollo personal.

LA NACION

