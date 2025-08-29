Cuáles son los signos del Zodíaco más influenciables

A la hora de determinar si una persona es influenciable o no, se puede apelar a su signo del Zodíaco. Algunos tienen mayor tendencia a dejarse llevar por opiniones ajenas y las adoptan, ya sea por miedo al rechazo, para evitar conflictos o bien como símbolo de admiración a sus pares. En tanto, otros signos se mantienen firmes sobre su postura y son difíciles de convencer.

Las opiniones son una oportunidad de debate para las personas, donde algunas no cambian de parecer por nada e incluso discuten con otros. Sin embargo, ciertos individuos experimentan ciertas dudas, inconsistencias o una tendencia a dejarse llevar. Esto puede deberse a diferentes factores, como sus emociones, el deseo de ser aceptados o agradar. De esta manera, las influencias externas pueden provocar cambios en la manera de pensar, comportarse y decidir de estas personas. Esto abarca diferentes entornos, como las relaciones sentimentales, el trabajo, las amistades o incluso los hábitos del día a día.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, el ranking de los signos más influenciables y las cualidades que definen su personalidad.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de los peces ocupan el primer puesto de este listado, gracias a su capacidad empática y emocional. Son seres genuinos, con un espíritu alegre y sociable, por lo que les encanta conocer gente nueva y llevarse bien con todo el mundo. Es por ello que muchas veces tienden a dejarse llevar por las influencias de terceros, circunstancias o propuestas del momento. Son impulsivos y toman decisiones de manera rápida, sin reflexionar demasiado si se alinea con sus principios y valores.

Como buen signo de Agua, los piscianos perciben las energías de su entorno y se adaptan. Esto los lleva a considerar las opiniones, deseos y necesidades ajenas por sobre las propias. Les cuesta decir que no porque tienen miedo de rechazar a alguien y lastimar sus emociones. Por lo tanto, terminan aceptando planes, ideas y opiniones por miedo a generar un conflicto o caer mal a otros. Asimismo, son un tanto indecisos y pueden cambiar de parecer rápidamente, lo que los hace ser vistos como seres maleables.

Libra

El signo de la balanza es conocido por sus buenos modales, su manera de comportarse y elegancia. Se trata de personas que siempre actúan desde el respeto y que causan una gran primera impresión por su belleza, delicadeza y simpatía. Les gusta agradar y prefieren mantenerse alejados de los conflictos. Son justicieros por naturaleza y cuentan con una gran empatía por el otro, lo que los lleva a tomar diferentes posturas ajenas, según la situación.

A los librianos les gusta ponerse en el lugar del prójimo para comprenderlo. Esto los lleva a ceder y mediar situaciones problemáticas. En su mente, es importante prevalecer la paz y armonía, por lo que priorizan la tranquilidad colectiva a sus pensamientos y deseos personales. Tienden a tomar múltiples perspectivas a la hora de analizar algún asunto, lo que les dificulta tomar decisiones definitivas. A su vez, valoran los consejos y opiniones de otros, lo que puede hacerlos cambiar de parecer.

Las personas de Libra son empáticas y prefieren darle la razón a otra persona para mantener la paz Shutterstock

Cáncer

Sensible, empático, dulce y cuidadoso son algunas de las palabras que definen a este signo de Agua. El cangrejo es conocido por su capacidad de comprender a los demás. Con la Luna como planeta regente, sus nacidos poseen un espíritu maternal, que tienden a considerar a su entorno antes que a sí mismos. Dan todo por las personas que aman y no son orgullosos, por lo que prefieren llegar al bien común antes que al beneficio personal.

Los cancerianos valoran mucho el punto de vista de su círculo más cercano, sea pareja, amigos o familia. Por más que deseen hacer algo, siempre consultan a otros para saber su opinión. Tienden a ser complacientes y actúan en función a lo que se espera de ellos. Si alguien se opone, son capaces de cancelar sus planes o cambiar de opinión por miedo a defraudar o crear algún problema.

Géminis

El signo de los gemelos se caracteriza por su curiosidad y deseos de experimentar. Son seres sociables por naturaleza, por lo que suelen tener grandes grupos de amigos y siempre se encuentran listos para cualquier plan. Su buena predisposición, amor por ayudar y optimismo convierte a los geminianos en buenos compañeros. Sin embargo, esta simpatía puede ocultar ciertas dudas, inseguridad y sensibilidad.

Cuando alguien opina sobre su manera de ser, vestir o pensar, consideran seriamente estos comentarios. Gracias a su indecisión, buscan un consejo ante cualquier situación. Esto los convierte en el cuarto signo más influenciable del Zodíaco, puesto que prioriza la voz externa por sobre su intuición.

Sagitario

Las personas de Sagitario se dejan llevar por los demás Shutterstock

El arquero posee una personalidad alegre y entusiasta. Son considerados como los grandes amigos del Zodíaco por su capacidad de acompañar, ayudar y brindar un clima optimista a cualquier lugar que vayan. Son los invitados ideales para cualquier plan, fiesta o vacaciones, ya que siempre aportan algo bueno y son fáciles de llevar.

Como buen signo de Fuego, sus nacidos son enérgicos y fluyen en la multitud. Esto los convierte en personas un tanto influenciables. No tienen problemas con nada ni nadie, por lo que siempre aceptan los puntos de vista de otros e incluso son fáciles de convencer. Sin embargo, este no es un rasgo de inseguridad o indecisión, sino a su buena energía y ganas de compartir con otros.