Ida y vuelta
LO ECHÉ Y NO SIENTO NADA
Hola Kirón. Soy del 6 de mayo de 1974 a las 14.20. Te escribo porque descubrí a mi marido con la secretaria. Ya sé, un clásico, pero estoy despechada, ni siquiera furiosa. Congelada te diría. Lo eché y no siento nada ¿Será normal? Veinte años de casada y yo de piedra. Gracias y beso. Moni
Hola Moni. Sos de Tauro, con Luna en Escorpio y Ascendente en Leo. Posesiva, celosa, temperamental, muy femenina, apasionada, leal. Ese congelamiento es muy propio de alguien con Luna en Escorpio que vive una traición. Escorpio es un signo de agua pero pensá en el hielo, agua que parece piedra. Júpiter en tu Casa 12 marca un ciclo de finales que por suerte no va a durar demasiado. A partir de mitad de año, con Júpiter en Leo, tu Ascendente, vas a encontrar otras pasiones, otro sentido en la vida y , tal vez, otro amor… ese amor romántico que tu Ascendente en Leo necesita para despertar, para descongelarte y volver a confiar. No fuerces nada, será cuestión de tiempo. Te mando un abrazo grande. Kirón
Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros
