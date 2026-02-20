Cuáles son los signos del Zodíaco menos agresivos

En la astrología, existen ciertos signos del Zodíaco que tienden a evitar el conflicto y priorizan la paz colectiva antes que los deseos personales. Se trata de personas armoniosas que se inclinan por el diálogo antes que la discusión, la estabilidad por sobre la imposición personal. Esto no necesariamente significa que no sientan bronca, ira o enojo por dentro, pero saben canalizar sus emociones frente a situaciones de presión, desacuerdo o injusticia.

Algunos manejan sus impulsos por miedo a herir a los demás, mientras que otros por una manera despreocupada de ser, que no pretende llamar demasiado la atención. La agresividad queda en un segundo plano y la calma es el objetivo de vida.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, los cinco signos menos agresivos del Zodíaco y las cualidades que conforman su manera de ser.

Libra

El signo de la balanza simboliza el equilibrio y la armonía. Venus, como planeta regente, le otorga la capacidad de adquirir la paz. Son personas que priorizan la tranquilidad, la justicia y el bien comunitario, por lo que rara vez buscan el beneficio propio. Es por ello que la agresividad no forma parte de su naturaleza; evaden cualquier clima de tensión que pueda alterar su necesidad interna de estabilidad emocional.

Libra tiende a buscar llegar a acuerdos, puntos medios y soluciones diplomáticas antes que imponer su postura individual. La confrontación directa le resulta incómoda, por lo que sus nacidos intentan mantener las formas para evitar el caos. Cuando se enfrentan a circunstancias que desafían su paciencia, templanza y estado de ánimo, prefieren tomarse un tiempo para pensar antes de reaccionar. Comprenden a la perfección que la violencia no logra resolver los problemas.

Piscis

Las personas de Piscis son amables y no se meten en conflictos Martin Dimitrov - E+

Las personas de Piscis son de las más sensibles y empáticas del Zodíaco. Al pertenecer al elemento Agua, su naturaleza es emotiva y sienten una conexión profunda con su interior. Son idealistas, soñadores e intuitivos; muchas veces se distraen o pasan mucho tiempo en su mente pensando acerca de sus anhelos, desconectados de la realidad. Es por eso que muchas veces no registran lo que sucede a su alrededor, por lo que no se ven afectados por acciones de otros ni prestan atención a asuntos ajenos.

De esta manera, la falta de agresividad se debe en muchas ocasiones al poco involucramiento en situaciones que no les interesen. No pelean, discuten ni fuerzan las cosas. Creen que en la vida todo fluye y no se llega a nada con malos modos. Asimismo, creen en el respeto y el amor por el prójimo, por lo que siempre tratan bien a todo el mundo sin importar su cercanía.

Cáncer

Las personas de Cáncer representan a la energía maternal del Zodíaco. Es que este signo de Agua se encuentra regido por la Luna, que en la astrología es considerado como el planeta del cuidado y la sensibilidad. Es por ello que se trata de seres emocionales, que sienten todo con intensidad y pasión, tanto los asuntos propios como los ajenos. El cangrejo siempre vela por el bienestar de su entorno y se preocupa por que todo el mundo esté feliz. De esta manera, no tiene intenciones egoístas y, a pesar de enojarse o sentirse defraudado, rara vez se comporta de manera agresiva.

La agresividad no es una herramienta habitual en su forma de vincularse. Cuando se encuentran frente a un problema, buscan conectar emocionalmente antes que confrontar desde su individualidad. Tienden a resguardarse si se sienten atacados, prefieren alejarse que ponerse en una postura ofensiva. Deciden evaluar y procesar lo ocurrido en privado antes que arriesgarse a que la situación escale.

Virgo

Las personas de Virgo evitan la violencia para proteger su imagen personal y no perder tiempo Shutterstock

Como buen signo de Tierra, mantiene su carácter estable y tranquilo. Los virginianos destacan por su inteligencia y racionalidad, por lo que son capaces de separar sus emociones de sus pensamientos para poder responder de la mejor manera ante las situaciones más difíciles. Esto no quiere decir que no se enfaden o nada les afecte, pero comprenden la importancia de mantener una postura proactiva para su propio beneficio.

Virgo se encuentra regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, lo que lo ayuda a cuidar el uso de las palabras y a saber cómo expresarse en situaciones difíciles. De esta manera, la agresividad no forma parte de su naturaleza cuidada, elegante e intelectual. Sus nacidos consideran que es un daño a su imagen actuar de manera violenta, aun cuando se sientan desafiados. Cuando estos acontecimientos ocurren, analizan, observan y reflexionan acerca de la mejor alternativa, sin gastar energía ni tiempo de más.

Géminis

Géminis es el último signo en completar este ranking, que también se encuentra bajo la influencia de Mercurio. Este planeta le da su capacidad de comunicarse con respeto, cuidado y amabilidad, aun cuando se encuentren enojados o en situaciones que no les agraden. Como buen signo de Aire, sus nacidos poseen una flexibilidad mental y la capacidad para adaptarse a distintos contextos, lo que los vuelve poco propensos a la agresividad física o emocional.

Incluso pueden recurrir al humor o al cambio de tema como formas de descomprimir tensiones o problemas. Los geminianos evaden la confrontación directa, prefieren hablar con sus seres queridos acerca de lo que les afecta que discutir o actuar de manera violenta. Necesitan tomarse su tiempo para procesar, escuchar la opinión de otros y, con el tiempo, su enfado se disuade y olvidan el asunto.