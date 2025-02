Cuáles son los signos del Zodíaco menos optimistas

Los signos del Zodíaco se clasifican según diferentes aspectos astrológicos como el elemento, la modalidad o su cualidad. Sin embargo, pueden ser ordenados de acuerdo a sus cualidades o tipos de personalidades. Esto aplica en aquellos que son los menos optimistas, que se puede determinar según el elemento de los signos.

Los signos de Tierra son racionales y analíticos, por lo que tienden a caer en posturas poco positivas. Evalúan todo en exceso y es por ello que encuentran defectos ante cualquier situación o circunstancia. Sin embargo, también existen otros astros que pueden encabezar la lista de los más pesimistas.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

A continuación, el ranking de los signos del Zodíaco menos optimistas y sus cualidades más predominantes.

Capricornio

Como buenos nacidos bajo un signo de Tierra, los capricornianos son seres racionales. Se trata de individuos que priorizan sus pensamientos por sobre sus sentimientos, por lo que por momentos tienden a ser un tanto fríos y obstinados. Es por eso que Capricornio se ubica en el primer puesto de los astros más pesimistas del Zodíaco, si bien es conocido por su sentido de responsabilidad y perseverancia que lo lleva a continuar con sus esfuerzos para cumplir sus sueños.

La mente de los regidos por el signo de la cabra es brillante y capaz de solucionar cualquier problema, pero por momentos tiende a pensar de manera negativa. Siempre consideran las posibilidades de cualquier situación, especialmente las que no resulten tan buenas. Sienten que si evalúan las problemáticas aún cuando estas no existan, pueden estar mejor preparados para solucionarlas. Sin embargo, esto provoca que siempre tengan un comentario no favorable para decir cuando alguien les comparte una idea o plan.

Cáncer

Si bien el signo del cangrejo parece dulce y amable, por dentro esconde un estado anímico no tan optimista. Es que este signo de Agua se encuentra regido por la Luna, que provoca una personalidad sensible y protectora de sus seres queridos. Sus nacidos son vistos como una figura maternal, ya que siempre buscan cuidar de otros y velar por las necesidades de su entorno antes que por las propias.

Esto puede conducir a que los cancerianos dediquen mucho tiempo en pensar en situaciones que no son parte y a que se involucren en asuntos en que nadie los llama. Su espíritu solidario los lleva a empatizar con otros, pero por momentos no saben poner límites sanos. Esto conduce a que se involucren mental y emocionalmente en circunstancias ajenas, lo que afecta gravemente su humor. Asimismo, su ímpetu por cuidar a sus seres queridos puede provocar que sean sobre protectores y teman ante cualquier circunstancia, lo que los convierte en seres poco optimistas.

Las personas de Cáncer tienden a pensar en lo peor en toda situación en que estén involucrados sus seres queridos porque son sobreprotectores Shutterstock

Virgo

Otro de los signos de Tierra que encabeza la lista de los menos optimistas es Virgo. Sus nacidos son seres brillantes, con una capacidad de razonamiento envidiable y buena predisposición a aprender cosas nuevas. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, se trata de personas que tienen grandes habilidades para conversar, especialmente en ámbitos formales. A pesar de sus talentos y buenas aptitudes, por momentos tienden a caer en el pesimismo.

Los virginianos son perfeccionistas por naturaleza, por lo que todo proyecto o actividad que realicen debe ser exitosa. Les gusta hacer las cosas a su manera y no se conforman solo con cumplir una tarea. Son muy críticos con sí mismos y con los demás. Por momentos, tienden a realizar comentarios que creen que son constructivos, incluso cuando no son necesarios. Siempre resaltan los aspectos negativos con el objetivo de mejorar, pero su buena intención puede verse eclipsada por su falta de optimismo.

Aries

Si bien pueden parecer personas entusiastas y con buena predisposición, las personas de Aries ocupan el cuarto puesto de los signos menos optimistas. El carnero es conocido por su personalidad enérgica, su extroversión y ambición. Son individuos que buscan superarse a sí mismos en todo momento. Amantes de la aventura, los deportes y las nuevas experiencias, los arianos son individuos imparables. Sin embargo, cuando algo se ubica en su camino o las cosas resultan como esperan, se sentirán muy defraudados.

Es posible que tiendan a caer en pensamientos pesimistas si algo no se da como esperan, si cometen errores o fallan en su accionar. Cuando ocurren estas situaciones no paran de pensar en ellas y caen en la bronca, el remordimiento y la obsesión.

Tauro

Las personas de Tauro adoptan una actitud negativa cuando las cosas no se hacen a su manera Dikushin Dmitry - Shutterstock

Conocidos por ser uno de los signos más determinados y estables del Zodíaco, Tauro se posiciona en el quinto puesto de este ranking. Sus nacidos son seres que buscan la tranquilidad a través de los logros laborales y académicos. Son exigentes consigo mismos porque les interesa alcanzar el éxito en su carrera, pero no tanto recibir un reconocimiento especial por ello.

Regido por Venus, los taurinos son cuidadosos con la estética, la imagen y los pequeños detalles. Es así que buscan que todo se haga y se vea de una cierta manera. Prefieren que las cosas se hagan a su propia forma y cuando no es así, se sienten molestos. Cuando algo no se da de la manera que buscan, se sienten frustrados y caen en el pesimismo rápidamente. No temen mostrar su decepción y su humor puede empeorar rápidamente.

LA NACION