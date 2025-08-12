Dinero y finanzas en agosto 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

Agosto llega con semanas cargas de energías nuevas en materia de dinero. Es un mes ideal para las finanzas personales, en el que se pueden presentar cambios favorables si se toman decisiones a conciencia. Puede que para muchos se trate del momento en el que reciben una recompensa, luego de mucho esfuerzo. Sin embargo, las buenas noticias recién llegan después del día 11, cuando concluye Mercurio retrógrado, tránsito que suele atrasar trámites y generar imprevistos en cobros y acuerdos.

A eso se le suma que entre el 12 y el 13 se da uno de los sucesos más increíbles del año: la alineación planetaria. Durante estos días, Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno se encontrarán en sintonía, lo que puede favorecer a la hora de llevar a cabo nuevas ideas, establecer un plan de acción o tomar decisiones acerca de inversiones a futuro.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Por su parte, Venus permanecerá en Cáncer hasta el 22 de agosto, lo que ayuda a reflexionar acerca de qué uso se le otorga al dinero y de qué manera este se puede convertir en un medio de seguridad a largo plazo. Cuando este planeta pase a la constelación de Leo, a partir del 25, se dará una etapa de disfrute y deseos de invertir en uno mismo.

Agosto concluye con una Luna nueva en Virgo el sábado 23 y el ingreso del Sol en ese mismo signo, que ayudará a alcanzar una organización adecuada y claridad mental para gestionar los bienes.

A continuación, cómo impactarán los sucesos astrológicos de este mes a cada signo del Zodíaco en lo económico.

Aries

Las personas de Aries deberán ser prudentes y moderar sus impulsos durante este mes. Mercurio retrógrado puede que haya generado demoras en pagos, por lo que es esencial que mantener la calma y no actuar de manera reactiva, ni meterse en deudas o negocios inconvenientes.

Tauro

El signo del toro se enfrenta a días de revisión y organización plena. Venus (su regente) en Cáncer lo ayuda a permitirse ciertos gustos o gastos que se alineen con su bienestar, sin preocuparse tanto por los ahorros excesivos. Es una temporada de balances, en la que sus nacidos podrán mediar sus deseos inmediatos con sus metas a futuro.

Géminis

En agosto, las personas de Géminis tendrán que ahorrar Nuva Frames - Shutterstock

Mercurio, su planeta regente, generará ciertas confusiones financieras, demoras en operaciones o contratos. La clave del mes es no caer en la desesperación y confiar en el proceso de manera responsable. Es recomendable que los geminianos intenten ahorrar y revisar su rutina de gastos, para evaluar así cuáles resultan innecesarios.

Cáncer

La llegada de Venus a su constelación genera un deseo de confort a los nacidos bajo este signo de Agua. Es así que experimentarán más deseos de gastar e invertir en ellos mismos. Encontrarán en el dinero un lugar donde sentirse a gusto y una contención emocional. Sin embargo, no deben olvidar ser responsables y conscientes con sus recursos para evitar problemas a futuro.

Leo

En el mes de su cumpleaños, las personas de Leo podrían recibir buenas noticias, ingresos inesperados y propuestas nuevas. Hacia finales de mes, Venus favorecerá su capacidad de generar dinero a través de su creatividad, extroversión y deseos de exponerse al mundo, así que podría ser un gran momento para emprender.

Virgo

Balances, planificación y tareas pendientes son algunas de las tareas que protagonizarán el mes de Virgo. Es momento de saldar deudas, finalizar compromisos financieros que no funcionen o cerrar tratos. Esta segunda mitad del año invita a sus nacidos a expandirse, dejar atrás aquello que no les funciona y abrirse a nuevas posibilidades.

Libra

Con Marte en esta constelación, la balanza enfrenta ciertos desafíos y pruebas durante agosto. Sin embargo, la energía de este planeta le otorga fuerza, iniciativa y confianza, por lo que los librianos sentirán que pueden lograr lo que desean. Esto les ayudará a la hora de vender, expresar sus ideas, conseguir socios o armar un nuevo emprendimiento.

Escorpio

Las personas de Escorpio pueden invertir en el hogar durante este mes freepik

La influencia de Venus en Cáncer provoca que este signo de Agua desee invertir en su hogar, seguridad y recursos a largo plazo. Los escorpianos deberán contemplar diferentes alternativas, pero podrán conseguir lo que desean si se animan a actuar y no se quedan en sus miedos o inseguridades.

Sagitario

Si bien el signo del arquero es aventurero por naturaleza, agosto podría traer la necesidad de estabilidad y confort. Es un buen momento para que sus nacidos se muden, establezcan un nuevo negocio o bases sólidas a largo plazo. El Sol en Leo les proporcionará la energía adecuada para conseguir contactos y ayuda de los demás, y así cumplir estas metas.

Capricornio

La influencia de Venus en Cáncer propone pensar las finanzas y bienes de manera colectiva. Familia, pareja o socios podrían brindar grandes beneficios a la hora de ampliar los recursos o bien otorgar consejos o información relevante para los próximos meses. La clave está en saber escuchar y no encerrarse en las propias creencias.

Acuario

La Luna llena en su constelación trae toma de consciencia y deseos de reinvención. En agosto, el aguador podría enfrentarse a la necesidad de romper con viejos hábitos y mejorar su relación con el dinero. Es momento de aprender a cómo manejar las finanzas de manera racional e intencional.

Piscis

El tránsito de Venus durante este mes ayuda al signo de los peces a invertir en su desarrollo personal y proyectos a largo plazo. Estas conductas podrían traer grandes resultados si los piscianos son lo suficientemente dedicados y pacientes. Es momento de tomar acción.