Durante el mes de septiembre ocurre la temporada Virgo, un momento ideal para la planificación y el análisis de ciertos hábitos. El ingreso de Mercurio a este mismo signo, el día 2, ayuda a mejorar las negociaciones y la organización. Los movimientos astrológicos más relevantes de estas semanas tomarán lugar durante la segunda quincena. El 19, Venus entra en Virgo, lo que facilita la armonía y equilibrio en nuestros gastos, con mayor claridad mental.

La Luna Nueva y eclipse solar parcial del 21 impulsan los nuevos proyectos con potencial económico. Estos acontecimientos promueven las estrategias de inversión y las decisiones a largo plazo. Es una etapa propicia para plantar las bases de un futuro sólido, que dará grandes frutos en los próximos meses.

El lunes 22, el Sol llega a la constelación de Libra y ocurrirá el equinoccio. Este día es ideal para buscar el equilibrio entre nuestros esfuerzos y los ingresos, manejar mejor las inversiones y realizar asociaciones que podrían traer grandes beneficios. Durante esta misma jornada, Marte ingresa a Escorpio, lo que aporta determinación, fuerza de voluntad y la capacidad de reinventarse a pesar de los inconvenientes. Sin embargo, es un tránsito que puede conducir a peleas o malos entendidos, por lo que se aconseja ser prudente.

Dinero y finanzas en septiembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

Aries

Para el carnero, septiembre es un mes para alcanzar un mayor control a las finanzas. Es momento de planificar con tiempo y no dejarse llevar por los impulsos. Durante la mitad de mes, podrían surgir gastos imprevistos o darse cuenta de ciertas fugas ocultas, lo que deberán corregir para tener un futuro próspero.

Tauro

Este signo del elemento Tierra se siente a gusto con los tránsitos de este mes, que priorizan su misma naturaleza estable y prudente. Tauro podrá consolidarse económicamente, recibir buenas noticias o alguna suma de dinero inesperado durante estos días. La clave radica en establecer un equilibrio entre la planificación y productividad, con el disfrute y recompensa.

Géminis

El signo de los gemelos se encuentra ante un mes un tanto tenso. Septiembre le invita a prestar especial atención cada detalle de sus finanzas. Deberán revisar cada ingreso y egreso económico, que podría arrojar ciertos errores que es mejor corregir. Hacia finales de mes, Marte en Escorpio le incentiva a tomar decisiones estratégicas e impulsar nuevos emprendimientos.

Cáncer

Qué le espera a cada signo del Zodíaco (Pixabay) (Pixabay)

Este signo del elemento Agua podrá gozar de estabilidad financiera durante septiembre, si aprende a ordenarse. Es momento de no delegar tareas y tomar las riendas de su manejo financiero, lo que podría conducir a nuevas ideas, oportunidades o inversiones muy beneficiosas.

Leo

Las personas de Leo experimentarán un mes de desafíos y oportunidades en el plano económico. La Luna Llena y el eclipse del 7 pueden generar ciertas confusiones y gastos inesperados. Sin embargo, Mercurio en Virgo les ayuda a recuperarse y establecer un plan estable a futuro, para prevenir errores o derroches.

Virgo

Septiembre es un mes ideal para las personas de Virgo. Durante su temporada, podrán recibir sumas inesperadas de dinero, recompensas o invitaciones a proyectos que le serán muy atractivos. Venus en su constelación favorece las inversiones seguras y consolida las ideas asociadas con el dinero.

Libra

El signo de la balanza se encuentra ante una temporada ideal para organizarse, justo antes de su temporada. La primera etapa de septiembre le invita a detallar cada gasto, revisar su manejo y relación con el dinero. Los últimos días son ideales para firmar contratos, llevar a cabo acuerdos y establecer los términos de nuevos proyectos.

Escorpio

El mensaje para Escorpio en este mes es ahora o nunca. Septiembre invita a dejar atrás aquellos hábitos, rutinas o proyectos que no generan los beneficios o ingresos deseados. Es una temporada ideal para reorganizar la agenda y desprenderse de lo que no resulta productivo. Marte en su signo le ayuda a tomar acción en nuevas ideas o inversiones.

Astrología para septiembre 2025 Shutterstock

Sagitario

Las personas nacidas bajo este signo del elemento Fuego vivirá un mes en el que la revisión y la prudencia serán clave. Mercurio en Virgo le invita a organizarse y dejar de lado las distracciones del día a día, los gastos pequeños y analizar nuevas oportunidades. El inicio de Marte en Escorpio aporta determinación para llevar adelante proyectos que incrementen sus ingresos.

Capricornio

La cabra se encuentra ante una temporada de consolidación financiera. Durante este mes, muchos podrían disfrutar de una gran abundancia, cobros de dinero demorado y buenas noticias. La clave de septiembre se encuentra en encontrar un balance entre el disfrute de estos recursos y la planificación estratégica a largo plazo.

Acuario

El signo del aguador se sentirá un tanto tenso y nervioso durante septiembre, en el plano económico. Deberán cuidar de no acumular deudas, no demorarse en realizar pagos o realizar gastos innecesarios que podrían lamentar en un futuro. Con el equinoccio del 22, sentirán mayor seguridad y fuerza para encarar proyectos que solucionen su situación financiera.

Piscis

El ingreso de Mercurio en Virgo ayuda al signo de los peces a revisar sus presupuestos y planificar de acuerdo a su situación en especial. Es un mes para ser racional y manejarse de manera consciente y alineados a sus objetivos económicos a largo plazo, dejando de lado los gastos pequeños e impulsivos.