Diez famosos de Leo y sus características: ¿qué tienen en común?

A pesar de que Leo es el quinto signo del Zodíaco, sus nacidos sienten que son siempre los primeros. Perteneciente al elemento Fuego, sus “representantes” son personas audaces, extrovertidas y que adoran llamar la atención. Les encanta estudiar disciplinas artísticas, que los lleven al estrellato. Conseguir el reconocimiento de otros es una de sus prioridades.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

El signo del león se encuentra regido por el Sol, un planeta que refiere a la popularidad, el brillo y glamour. Puede que muchos leoninos sean extravagantes, se vistan de manera original o bien hagan las cosas a su propia manera. Se trata de individuos que no siguen a las masas, sino que desean imponer tendencia por sí mismos.

A continuación, diez famosos que pertenecen al signo de Leo y sus cualidades principales.

Moria Casán

Moria Casan es una de las máximas exponentes del signo de Leo en la Argentina Captura

Nacida el 16 de agosto de 1946, es sin duda un ícono de la cultura popular argentina. Actriz, vedette, conductora, jurado e incluso streamer, Moria es un claro ejemplo de la energía de este signo de Fuego. Con una personalidad magnética, carisma y ocurrencia, encuentra la forma de reinventarse a lo largo de su carrera. Se ha convertido en una de las máximas figuras del espectáculo por su trabajo, frases icónicas o entrevistas.

Mick Jagger

Mick Jagger llama la atención donde sea que vaya (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Como es de esperar, el cantante de The Rolling Stones pertenece al signo del león. Nació el 26 de julio de 1943 en Reino Unido y desde temprana edad demostró las cualidades típicas de este signo: creatividad, energía y ambición por la fama. Sabe encantar al público con sus letras y es recordado por sus movimientos arriba del escenario, sus bailes y capacidad de encandilar a los fans con su talento único.

Kylie Jenner

Kylie Jenner marca tendencia con sus looks Instagram: @kyliejenner

Si bien es la hermana menor del clan de las Kardashians, Kylie supo abrirse lugar al éxito y estrellato. Comenzó con participaciones en el famoso reality, para luego lanzar su propia marca de maquillajes, que la han convertido en multimillonaria a temprana edad. Como buena leonina, adora incursionar en diferentes rubros como el modelaje, el mundo empresarial y las redes sociales para recibir toda la atención de la audiencia.

Robert De Niro

Robert De Niro es uno de los actores más destacados (Foto: Instagram @robertdenirodaily)

Si bien suele ser reservado con su vida personal, su capacidad de encarnar diversos personajes rinde homenaje a este signo. Nacido el 17 de agosto de 1943 en Nueva York, es uno de los actores más importantes de Hollywood. Su determinación y fuerza de voluntad lo ayudaron a interpretar papeles difíciles, complejos y desafiantes con total excelencia, lo que lo llevó a ganar el Premio Oscar en dos ocasiones.

Madonna

La trascendencia y el estilo de Madonna se explica por su signo Leo (Foto AP/Silvia Izquierdo) Silvia Izquierdo - AP

Sin dudas, la reina del pop pertenece al signo del león. Madonna nació el 16 de agosto de 1958 en el seno de una familia numerosa, lo que la impulsó a querer destacar de la multitud. Su trabajo artístico es extenso y transformador: su obra cambió la música, cuestionó las normas sociales y realizó protestas con sus letras. Aun en la actualidad, sigue activa, audaz y deleita al público con su carisma y capacidad interpretativa.

Barack Obama

Barack Obama tiene un carisma que lo llevó lejos (AP Foto/Patrick Semansky) Patrick Semansky - AP

El expresidente de Estados Unidos de América nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawái. Si bien cuenta con una carrera extensa y formación en prestigiosas universidades como Harvard, Barack no deja de lado su carisma y cercanía con las personas. Como buen nacido bajo el signo de Fuego, destaca por su capacidad de liderazgo, determinación y confianza a la hora de tomar decisiones arriesgadas.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una leonina que deslumbra (Photo by Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN� - AFP�

También conocida como J.Lo, nació el 24 de julio de 1969. Como buena leonina, es famosa por su capacidad de reinventarse e incursionar en diferentes rubros y trabajos. Trabajó como cantante, actriz y modelo, que destaca especialmente por su baile y capacidad performativa en los escenarios y videoclips. En las alfombras rojas, los clips musicales, eventos y conciertos, adora brillar. Utiliza trajes glamorosos y llamativos, en homenaje a su planeta regente, el Sol.

Sandro

Sandro ganó el amor del público con su música y películas Archivo

También conocido como “Sandro de América”, nació el 19 de agosto de 1945. A temprana edad, se convirtió en uno de los hombres más famosos, deseados y aclamados por la audiencia. Pionero del rock nacional argentino, representa las cualidades de fuerza, romance y pasión típicas del signo del león. Con más de 50 discos, películas y participaciones estelares en la televisión, se ganó el cariño eterno del público.

Meghan Markle

Meghan Markle no teme decir lo que piensa, como toda leonina (Adam Amengual/The New York Times) ADAM AMENGUAL - NYTNS

Si bien saltó a la fama mundial gracias a su matrimonio con el entonces Príncipe Harry de la corona inglesa, Meghan posee una carrera extensa como actriz. Nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, participó del éxito televisivo Suits. Como buena representante de este signo del Fuego, posee un carácter fuerte que no teme decir lo que siente, aun cuando se trata de la realeza.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger incursionó en otros ámbitos por fuera de la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS/Mario Anzuoni/GrosbyGroup

Nació el 30 de julio de 1947 y se convirtió en un símbolo de fuerza, ambición y estelaridad, gracias a sus papeles en películas como Terminator, Comando, El vengador del futuro y Mentiras verdaderas. Tal como ocurre con las personas de Leo, adora los desafíos y superarse a sí mismo, por lo que decidió incursionar en la política, lo que lo llevó a ser Gobernador del estado de California, Estados Unidos.