Eclipse Solar en Leo: qué significa signo por signo hoy, miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto se despliega el último eclipse solar del año en el grado 20 de Leo. Este fenómeno astronómico abre un ciclo de seis meses de transformación energética que impacta de lleno en el mapa astral de cada persona, especialmente en los signos fijos. A continuación, el impacto signo por signo para aprovechar esta energía de renovación.

Aries

Inyecta autenticidad y seguridad. Es el momento ideal para mostrar proyectos propios, conquistar nuevos escenarios o dar a conocer una obra artística sin temor a la mirada ajena.

Tauro

Desafía las estructuras de estabilidad. Puede movilizar temas profesionales y oportunidades laborales, además de activar decisiones importantes sobre el hogar y la dinámica familiar.

Géminis

Acelera proyectos de viajes o estudios pospuestos por sobre análisis. Invita a confiar en el proceso y estimula la comunicación para asimilar ideas clave que abren nuevas perspectivas.

Cáncer

Propone soltar apegos y hábitos que ya no aportan valor. Es una oportunidad para trabajar la autoestima y dejar de buscar la validación externa en las decisiones personales.

Leo

Protagonista del evento, inicia una etapa de profunda reinvención personal. Transforma la autopercepción y la forma de vincularse, incentivando a mostrar la identidad de manera transparente.

Virgo

Invita a aflojar la autoexigencia y el perfeccionismo. Es un llamado a reconectarse con el descanso, valorar el camino recorrido y validar los logros sin someterse a evaluación constante.

Libra

Activa la energía colectiva y las alianzas estratégicas. Promueve el trabajo en equipo, la cooperación en proyectos futuros y la conexión con personas que aporten ideas renovadoras.

Escorpio

Impulsa a asumir roles de liderazgo con visibilidad. Pone en perspectiva las dinámicas profesionales y laborales, invitando a dejar las sombras y transformar entornos que resulten desgastantes.

Sagitario

Aporta un impulso conquistador para buscar nuevos horizontes. Estimula cambios de rumbo y anima a arriesgarse hacia lo desconocido para reconectarse con el propósito personal.

Capricornio

Resquebraja estructuras rígidas para conectar con la vulnerabilidad. En el plano de la intimidad y los vínculos, impulsa a expresar las verdaderas necesidades emocionales sin reservas.

Acuario

Al darse en su signo opuesto complementario, moviliza el eje de las relaciones. Marca un nuevo comienzo en la forma de vincularse en pareja, promoviendo la libertad y la autenticidad.

Piscis

Enseña a establecer límites saludables a la empatía. Invita a reorganizar las rutinas cotidianas y el cuidado personal sin postergar las propias necesidades por responder a los demás.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA