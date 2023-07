El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, lunes 24 de julio

escuchar

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este lunes 24 de julio a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Le pondrás fin a algo que arrastrabas desde hace mucho tiempo y eso te hará sentir más tranquilo. Te llegarán buenas noticias, relacionadas con un asunto que te interesa y al que le has puesto mucho esfuerzo.

TAURO

Los astros te dicen que tu avance será lento, pero muy seguro, así que no te desesperes, alcanzarás todas tus metas, incluso las que dabas como imposibles. Confía en que el Cosmos trabajará a tu favor próximamente.

GÉMINIS

El importante que pongas en orden toda tu documentación para no tener problemas en el futuro. Ponlo todo en un solo lugar para que lo encuentres fácilmente. Por otro lado, serán días favorables para hacer nuevos amigos.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

CÁNCER

Aquello que deseabas finalmente llegará a tus manos, solo deja que las cosas sigan su curso natural y no presiones nada. Por momentos sentirás que no tienes la guía de nadie y que estás solo en la vida, pero no es así.

LEO

Tendrás días maravillosos por delante, serás muy feliz y te sentirás afortunado por todo lo que llegará a tu entorno. Un asunto del pasado se resolverá ahora, no olvides agradecer al Universo para que obtengas más bendiciones.

VIRGO

En los últimos días, le diste muchas vueltas a un tema que te preocupa, pero este lunes tendrás la mente más clara y sabrás cómo actuar. Por fin se solucionará y podrás estar tranquilo, no dejes que el estrés te consuma.

LIBRA

La Luna estará sobre tu signo, lo que significa que podrás consolidar algo que iniciaste y no podías concluir. Comenzarás a cumplir, poco a poco, todos tus anhelos. La recomendación es que te quieras tal cual eres, no intentes ser algo que no.

ESCORPIO

Estás en un momento perfecto para pedir los favores que necesites. No te sientas mal por solicitar ayuda, es de humanos no saber hacerlo todo. Haz que tu voz se escuche, ten por seguro que tus seres queridos estarán a tu lado.

SAGITARIO

Es probable que las buenas noticias que esperas no lleguen tan rápido como tú quisieras. Es fundamental que seas más paciente, verás cómo al final todo encaja en su lugar. Dedícate a lo tuyo mientras tanto, tranquilo.

CAPRICORNIO

Este lunes vivirás momentos de tensión debido a un malentendido. Sin embargo, no es nada de lo que debas preocuparte, podrás aclarar las cosas sin dificultad. No te cierres a escuchar la versión de las otras personas.

ACUARIO

Será una buena semana en cuestión de relaciones interpersonales. Tu personalidad resultará muy atractiva para la gente y así concretarás lazos estrechos. En cuanto a tu trabajo, intenta hacer cosas diferentes.

PISCIS

Te atreverás a tomar la iniciativa en ciertos aspectos que antes te atemorizaban. No aplaces más esas decisiones, que el miedo a equivocarte se esfume. Tu fortaleza es enorme y el día de hoy te darás cuenta de ello.

LA NACION