Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 14 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te enterarás de que no fuiste invitado a una fiesta o reunión importante entre tu círculo social. En cuanto al amor, una expareja podría volver a tu entorno para pedirte una segunda oportunidad, no le prestes mucha atención.

TAURO

Deja de tenerle miedo a los cambios, lo que tú requieres es dejar a un lado la pereza y ponerte en acción. De esa forma estarás listo para abatir cualquier obstáculo o enfrentar los desafíos que se te presenten. No desistas.

GÉMINIS

No te estreses ni pienses en cosas que no son, antes de suponer algo, pregunta. Además, no creas en lo que te dicen si no lo has visto con tus propios ojos. La gente suele inventar muchas cosas con tal de dañarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Tu estado de salud comenzará a importarte demasiado y es probable que inicies un estilo de vida más saludable. Podrías inscribirte en el gimnasio y hacer una dieta para consumir solo alimentos que te hagan bien.

LEO

Los astros te dicen que estés atento porque las amistades de tu pareja le hicieron creer algo sobre ti que no es cierto. Asegúrate de que todo esté claro y que nadie se meta entre ustedes. Cuídate de esas personas que no te ven con buenos ojos.

VIRGO

La recomendación para esta jornada es que, antes de preocuparte por otras personas, atiendas tus propias necesidades. No hay nada de malo en que quieras ayudar a otros, pero primero estás tú y tu bienestar.

LIBRA

Si lo que siempre le pides a tu pareja es que te demuestre sus sentimientos con hechos y no con palabras, es hora de que tú también lo hagas así. Retoma los detalles que tenías con él o ella, es una buena forma de recuperar la chispa entre ustedes.

ESCORPIO

Es probable que hoy en la noche sufras de insomnio, así que trata de relajarte un poco antes de dormir y de no pensar en cosas que te atormenten o te desestabilicen. De ser posible, haz más actividades de lo normal para que caigas rendido a la cama.

SAGITARIO

Es fundamental que aprendas a no depender de nadie porque, cuando esa persona se vaya, no sabrás qué hacer y te quedarás con las manos vacías. Evita caer en depresiones innecesarias, al valerte por ti mismo verás la diferencia.

CAPRICORNIO

La gratitud es uno de los cimientos más importantes para tu crecimiento personal. Si no aprendes a ser agradecido con la gente que te ayuda, nunca le encontrarás sentido a lo que haces. Cambia tu actitud si es necesario.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Recibirás noticias de una amistad que se alejó de ti hace mucho tiempo. Si te nace perdonarla o si realmente nunca tuvieron un problema, no dudes en añadirla otra vez a tu vida. Es indispensable que antes de eso hablen y establezcan límites.

PISCIS

Este jueves te darás cuenta de que hay una persona que intenta verte la cara, entonces, es hora de sacar tu carácter para defenderte y no permitir esa injusticia. Solo trata de no afectar a terceros en ese enfrentamiento.