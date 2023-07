El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 21 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 21 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se te aproxima un fin de semana de muchas emociones y en el que el amor florecerá de muchas maneras. Si tienes pareja, pasarán momentos inolvidables. También recibirás esa llamada de una amistad que esperabas con ansias.

TAURO

Te enterarás de algo que no te hará muy feliz y que te quitará la calma por un rato. Trata de luchar contra la adversidad y no te dejes vencer. En cuanto a tu economía, tendrás que esforzarte un poco más si quieres estabilizarte.

GÉMINIS

Pensarás mucho en un negocio que has tenido en mente por un largo tiempo y no te lo podrás sacar de la cabeza. Querrás echarlo a andar de inmediato, pero tienes que esperar un poco para hacerlo porque no estás en el tiempo adecuado.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

La recomendación astral para el día de hoy es que cuides más tu dinero y moderes tus gastos. No compres cosas que no necesitas. Por otro lado, uno de tus amigos necesitará de tu apoyo y te lo hará saber.

LEO

Es preciso que pongas más atención a la gente que te rodea, ya que hay alguien que podría causarte conflictos. No cuentes tu información personal a cualquiera, esa persona podría usarla en tu contra en cuanto pueda.

VIRGO

Se impone que fomentes el amor propio y seas más seguro de ti. Es la única forma en la que no permitirás que te lastimen y te alejarás de quien lo haga. No te olvides de ti, deja de darle valor a todo lo que no vale la pena.

LIBRA

Se aproximan días un poco tristes porque recordarás a una persona de tu pasado que significó mucho para ti. Sin embargo, los planetas te instan a dejar el pasado justo donde está y a desprenderte del dolor de una vez por todas.

ESCORPIO

Tu carácter suele asustar a las personas, pero eso no significa que debas cambiarlo. Mientras no le hagas daño a nadie, no tienes que modificar tu esencial, mucho menos si es para agradarles a otros. Quien te quiera que te acepte tal cual eres.

SAGITARIO

Una persona de tu pasado se aparecerá en tu entorno para pedirte que le dejes entrar otra vez en tu vida, pero no es recomendable que lo hagas. No te dejes manipular, mantente claro en tus convicciones y en lo que quieres.

CAPRICORNIO

Se aproximan días de muy buena suerte, así que aléjate de quienes no te emanan energía positiva. Aquellos que solo te aportan malos comentarios, quejas, etc., es mejor que salgan de tu vida. En el amor podrías tener algunos conflictos.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Conocerás a una persona que parece que se convertirá en el amor de tu vida o en una buena amistad, pero no es así. Podría traicionarte cuando menos te lo esperes, así que no le cuentes información confidencial.

PISCIS

Los astros te dicen que no es momento de deprimirse por cosas absurdas. Enfrenta la vida de una manera más determinante, ve por esos objetivos que siempre soñaste. En el momento en el que te levantes de la cama y sonrías todo cambiará.

LA NACION