El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este miércoles 13 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. A nivel general, la Luna estará por la constelación de Virgo y se encontrará con Mercurio en su fase retrógrada. Este combo cósmico invitará a la mayoría a introducirse en asuntos relacionados con la salud, el trabajo y el día a día.

Aries

Estarás un poco estresado por los problemas legales que tienes pendientes, pero ahora más que nunca debes ser paciente. Asegúrate de no caer en la desesperación, ayúdate con actividades con las que te distraigas.

Tauro

Te harán una invitación a un viaje, no dudes en aceptarla para que salgas de la rutina. Atrévete a interactuar con más personas, obtendrás una perspectiva diferente de ellas. Aunque, si no estás seguro de tus sentimientos, no hagas falsas promesas.

Géminis

Podrías tener problemas de comunicación con tus seres queridos, sin embargo, no permitas que las discusiones escalen. En cuanto a los negocios, te irá bastante bien en el área de bienes raíces, inténtalo sin miedo.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Los astros te dicen que este miércoles cuides mucho lo que dices. Antes de hablar piénsalo dos veces y elige tus palabras con precisión porque podrías cometer una indiscreción. No juzgues a los demás sin conocerlos.

Leo

Enfrentarás algunos obstáculos en materia financiera, habrá retrasos en ciertos pagos y te estresarás demasiado. Lo recomendable es que antes de realizar operaciones significativas de compra o venta lo analices bien.

Virgo

Estarás un poco más introvertido de lo normal, pero no tienes nada de que preocuparte, ya que todo será a causa de la alineación de Mercurio. Es un buen momento para que hagas una autoevaluación de tu personalidad.

Libra

La recomendación de los planetas para este miércoles es que trates de conectar un poco más con tu interior. Reflexiona sobre las conversaciones del pasado que no terminaron nada bien y busca cómo solucionarlas.

Escorpio

Sentirás el deseo de trabajar en equipo y de poner tu mejor versión para que un proyecto funcione. Sin embargo, no todos los miembros pensarán igual que tú, algunos se esforzarán en ponerle tensión a la interacción.

Sagitario

Tendrás que reconsiderar tus objetivos personales y profesionales, solo así te irás por el camino correcto y aumentarás tu rendimiento para alcanzarlos. Es posible que en ese camino ajustes tu enfoque y que haya cosas por las que ya no te sientes tan interesado.

Capricornio

Es preciso que revises bien tus documentos y tu equipaje si es que estás próximo a salir de viaje, dado que corres el riesgo de olvidar algo importante. Si tienes problemas legales, el Universo te enviará una señal sobre cómo solucionarlos.

Acuario

Crecerá tu intuición para los negocios, sabrás cuándo es el momento correcto para hacer una inversión y cuándo podría salirte mal. En cualquiera de los escenarios, confía en tu voz interna y nunca dudes de ella.

Piscis

Si no tienes pareja, prepárate porque estás en el momento correcto para conocer a alguien y vivir uno de los romances más emocionantes de tu vida. No obstante, todo con calma, tendrás que esperar el momento adecuado para averiguarlo.