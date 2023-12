escuchar

A pesar de haber fallecido hace más de cuatro años, Walter Mercado sigue más vivo que nunca en el recuerdo de sus seguidores, que constantemente rememoran sus predicciones acertadas y su trabajo en pos de descifrar el mensaje de las estrellas. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y hoy publicó en su columna de El Nuevo Herald el horóscopo de cada signo de cara a este lunes 11 de diciembre.

ARIES

Se abren oportunidades para ti. Equilibra lo espiritual y lo material, ya que tu sensibilidad aumenta. Estarás vulnerable al amor y no podrás ocultar tus emociones. Ansías comenzar algo nuevo, así que sigue tu camino sin dejar que otros te detengan.

Horóscopo de Aries

TAURO

Es hora de moverte hacia nuevas direcciones. Resuelve los problemas antiguos para reorganizar tu vida. Antes de involucrarte sentimentalmente, conoce bien a la persona. Esto es crucial para tu bienestar emocional.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Te rodean jóvenes que demandan atención y ayuda económica. No te muestres demasiado complaciente y mantente firme en tus decisiones financieras. Protege tus recursos y cumple las promesas que te has hecho a ti mismo.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Tu apariencia personal cobra mayor importancia, lo que te llevará a cambiar tu estilo. Tu curiosidad se intensifica y te expresarás de manera única y creativa. Experimenta con un nuevo look y proyecta una imagen diferente.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Tu estado de ánimo estará elevado y tu positivismo se exalta. Planes y proyectos ocuparán tu día. Organiza tus compromisos laborales para disfrutar de actividades con amigos. Toma control de tu vida y disfruta de cada momento.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Expresa tus sentimientos abiertamente a tu pareja. Si has callado algo, es momento de hablarlo. En el amor, busca un equilibrio y mantente bien informado. No idealices a quien no te habla con la verdad.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Visualiza tus deseos con detalle y confía en tu poder mental. Envía mensajes a esa persona especial y mantén la fe en que pronto tendrás noticias. Tu poder de manifestación está en su punto más alto.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

El trabajo y la familia te mantendrán ocupado. Controla tus gastos al ir de compras y mantén tu presupuesto en mente. En el amor, enfrentarás pruebas, pero lo que resulte será lo mejor para ti. Recuerda que siempre puedes alejarte de lo que te limita.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

Lo exótico y poco común captará tu atención. Invierte en cosas que aumenten su valor con el tiempo. Tendrás habilidad para decorar tu hogar, y así transformarlo en un lugar especial. Busca consejos de alguien con experiencia en decoración.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Los asuntos financieros están a tu favor, así que aprovecha para hacer adquisiciones. Agradece a quienes te han apoyado. Disfruta de la compañía de amigos y seres queridos para fortalecer tus vínculos sociales.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Enfrentas un tiempo de cambios, así que elige con cuidado tus direcciones y compañías. Los problemas de salud que te preocupaban mejorarán. Es momento de tomar una decisión definitiva en asuntos sentimentales.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Te sentirás atraído por actividades caritativas, esto afirma tu independencia y fortaleza. Declara tus deseos con convicción para que se materialicen. Enfrentarás problemas, pero tendrás el valor de cambiar lo que no te conviene cuando sea necesario.

Horóscopo de Piscis