El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 8 de agosto

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 8 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Más allá de cómo te ves o lo que posees en el plano material, el día de hoy tienes que enfocarte en cómo estás por dentro. Lo más importante para ser feliz es estar tranquilo internamente y proyectarle eso a la gente que te rodea.

Números de suerte: 4, 50, 1.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Te surgirán algunos compromisos en materia económica, con los que tu presupuesto se desajustará. Así que trata de no gastar tanto en cosas innecesarias porque en los próximos días ese dinero podría hacerte falta.

Números de suerte: 20, 7, 41.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te enfrentarás a varios conflictos en tu zona de trabajo y en tu casa, por más que trates de evitarlos. Aquí la única solución es que intentes sobrellevarlos con calma para evitar que escalen y se generen mayores tensiones.

Números de suerte: 3, 12, 1.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La energía planetaria está sobre tu signo, lo que significa que podrías tener un golpe de suerte relacionado con el dinero en las próximas horas. Aprovecha cualquier oportunidad que se te presente y sigue adelante con los planes que tienes.

Números de suerte: 11, 37, 17.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Algo que callaste por mucho tiempo saldrá a la luz, quieras o no, así que tienes que estar prevenido en todo momento. Tendrás que dar explicaciones para reparar el daño, también pide disculpas en caso de ser necesario.

Números de suerte: 25, 34, 28.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es preciso que te alejes de la gente que quiere manipularte porque su objetivo es que hagas lo que ellos quieren. Hay alguien muy cerca de ti que tiene el objetivo de dominarte, muy pronto te darás cuenta de quién es.

Números de suerte: 9, 37, 2.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que dejes de ser tan obstinado con la gente que te quiere porque podrías perder algunas buenas amistades. Sé más flexible a la hora de conversar. También prioriza pasar tiempo con tus allegados.

Números de suerte: 21, 45, 39.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que no dejes de lado a tus seres queridos, ponte en contacto con ellos si es que hace mucho tiempo que no los ves. Toma la iniciativa, dado que no sueles hacerlo muy a menudo. No hay nada de malo en expresar tu sentir.

Números de suerte: 32, 10, 6.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Recibirás la ayuda que necesitas este martes, especialmente durante la noche. De igual manera no confíes en que la gente te apoyará, tú organiza tus tiempos para que cumplas con todos los compromisos previstos.

Números de suerte: 11, 4, 39.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Mantente firme en cuanto a tus convicciones, no permitas que traten de convencerte de lo contrario, sé auténtico. Por otro lado, hay mucha gente que depende de ti, pero es necesario que en esta jornada te tomes un respiro.

Números de suerte: 21, 6, 44.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La recomendación para hoy es que ya no gastes tu dinero en cosas que no necesitas, no te dejes llevar por esos impulsos de compra. Busca otros medios de satisfacción que no sean las tiendas, puede ser una actividad en la que no necesites ahogar tus finanzas.

Números de suerte: 18, 25, 3.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lo principal a considerar es que no tienes por qué vivir estresado todo el día. Descansa de tus preocupaciones y concéntrate en lo primordial. No te conviertas en una víctima de la tensión porque tu salud te pasará factura.

Números de suerte: 40, 8, 13.

Horóscopo de Piscis

LA NACION