El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 12 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 12 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Cuídate de engaños y traiciones el día de hoy, más de lo debido. A tu alrededor podría haber personas que utilicen en tu contra lo que les cuentas. Entonces no hables de más y atesora tu información personal hasta que estés seguro de que no hay infiltrados.

Números de suerte: 35, 20, 19.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se aproximan una serie de éxitos en el ámbito laboral, lo único que tienes que hacer para atraerlos más rápido es relacionarte con personas que ya tienen experiencia en el tema. Ellas te ayudarán a conseguir esas oportunidades.

Números de suerte: 2, 26, 16.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Estarás propenso a tener varias discusiones, por lo que es crucial que seas más paciente y no le lleves la contraria a nadie. Trata de estar tranquilo y haz un esfuerzo para no caer en provocaciones. Si no lo haces, te arrepentirás.

Números de suerte: 10, 17, 12.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que no te dediques a lo que tú mismo consideras peligroso. Si ya tienes esa corazonada para no hacerlo, no hay por qué insistir. Cuando hagas algo, tienes que estar bien seguro de eso.

Números de suerte: 6, 1, 3.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Deberás enfrentarte a un cúmulo de verdades que habías evadido, pero no será tan catastrófico como crees. Doloroso sí, pero solo tendrás que hacerle frente de forma valiente. La tormenta pasará pronto, no te preocupes.

Números de suerte: 14, 2, 36.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Si ya tomaste una decisión, no tienes por qué echarla atrás. No te dejes manipular por nadie y haz lo que tú consideres necesario. Salte de lo convencional, solo así podrás expresarte libremente, sin ataduras ni culpas.

Números de suerte: 37, 8, 46.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

A tu alrededor hay gente que todavía quiere verte caer o hacerte la vida imposible, pero depende de ti darles ese poder. Tendrás que desarrollar mucha paciencia para soportar sus provocaciones, al final se cansarán de que no los tomas en cuenta.

Números de suerte: 25, 48, 31.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Estás en una gran disputa porque no saber si elegir entre lo que amas o lo que es correcto. Para eso tendrás que dejarte guiar por lo que sientes, recuerda que lo primero que debes buscar es estabilidad emocional.

Números de suerte: 50, 13, 22.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se solucionará un problema muy personal que te quitaba el sueño y por fin podrás estar en paz contigo y con los demás. Tendrás esa libertad que tanto deseabas, así que ya no habrá nada que te impida ser feliz.

Números de suerte: 11, 5, 27.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es preciso que te valores un poco más, eres una persona muy talentosa, pero a veces no te das cuenta. Todo lo que crees que necesitas para sobresalir, ya lo tienes, solo debes buscar en tu interior y lo encontrarás.

Números de suerte: 1, 38, 30.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La recomendación de esta jornada es que debes tener cuidado en todo lo relacionado con el amor. No persigas a nadie ni presiones para formalizar una relación. La persona que te quiera te dará todo sin pedirlo.

Números de suerte: 7, 10, 40.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Será un día de muchos cambios y sorpresas, así que prepárate y déjate llevar por la corriente. No te precipites ni trates de cambiar lo que el Universo te envía. Tampoco tomes decisiones a la ligera, piénsalo bien.

Números de suerte: 19, 8, 15.

Horóscopo de Piscis

LA NACION