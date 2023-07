El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 19 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 19 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es preciso que tengas más paciencia tanto con los que te rodean como contigo mismo. Eres muy crítico y te exiges a un nivel dañino. Si ya sabes qué es lo que deseas, solo esfuérzate, da tu 100% y siéntete satisfecho con ello aunque no logres la meta.

Números de suerte: 9, 11, 15.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Lo que más debe predominar en tu vida en estos momentos es la unión con tu familia. Si ellos no toman la iniciativa, hazlo tú. Así como sueles necesitarlos en ocasiones, es lo mismo de su parte. No los dejes de lado.

Números de suerte: 9, 33, 21.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás gran determinación en todo lo que hagas y digas, tanto que convencerás a cualquiera que se te ponga en frente. Hasta tus enemigos se rendirán ante tu palabra y recibirás muestras de agradecimiento por doquier.

Números de suerte: 13, 1, 49.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Hay alguien que está muy enamorado de ti, pero no te has dado cuenta. Esa persona te espera con los brazos abiertos y pronto sabrás quién es. Si no te gusta o no te interesa intentar algo, díselo desde el principio.

Números de suerte: 15, 41, 26.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este miércoles es que te despojes de todo lo que te brinda mala energía: desde objetos hasta personas. Regala esos artículos que ya no necesitas y verás cómo sentirás que te quitas un peso de encima.

Números de suerte: 12, 8, 19.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los viajes y mudanzas están bien proyectados para tu signo, si intentas llevar a cabo alguno de los dos, es seguro que tendrás éxito. Explora nuevos lugares, te hace falta expandir tus horizontes. Disfruta de la vida sin temor.

Números de suerte: 23, 14, 50.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si tienes sueños grandes es porque puedes alcanzarlos, solo debes mantener la fe en el Universo y en tus talentos. A la par, pon en práctica tus ideas innovadoras, con ellas llegarás lejos y deslumbrarás hasta al más experto.

Números de suerte: 20, 16, 27.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Siempre levanta la mano ante las injusticias, nunca permitas que te dañen ni que se lo hagan a otros. Si puedes evitar algún mal, hazlo. Por otro lado, alguien de tu pasado que te trató mal regresará para pedirte perdón.

Números de suerte: 31, 45, 2.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La energía planetaria está de tu lado y eso significa que todo te será más sencillo. Se te darán las cosas con facilidad, pero tampoco por arte de magia, aún debes seguir esforzándote. Se potenciará tu habilidad organizativa.

Números de suerte: 8, 10, 4.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dicen que no pierdas tu tiempo dándole consejos a la gente que no te escucha. De nada sirve que te desgastes si al final esas personas no seguirán tus recomendaciones. Ocúpate de tus propios asuntos.

Números de suerte: 46, 32, 18.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No te estreses por cosas que ni siquiera puedes remediar, al contrario, ríete de eso y verás como se aligera la carga. Que estés seguro de que diste todo de ti es suficiente. No tienes que demostrarle nada a nadie.

Números de suerte: 11, 40, 3.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que seas un poco más cuidadoso con tus finanzas porque los gastos excesivos podrían ser un problema a futuro. Si quieres tener un patrimonio abundante, invierte y no derroches el dinero. Sé más responsable.

Números de suerte: 37, 15, 20.

Horóscopo de Piscis

