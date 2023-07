El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 26 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 26 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Por fin te darás cuenta de qué es lo que actualmente no funciona en tu vida profesional y personal. De esa forma podrás hacer planes para resolverlo, la recomendación es que cambies algunos procesos para lograrlo.

Números de suerte: 12, 2, 40.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Sueles ser una persona con individualidad e independencia, pero a veces hace falta que sepas cómo recibir la ayuda de los demás. Que te dejes apoyar no significa que seas más débil, no veas problemas donde no los hay.

Números de suerte: 6, 32, 5.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que este miércoles deberás ignorar a quienes te atacan, especialmente hoy que tus enemigos estarán más intensos que nunca. En lugar de involucrarte en esos problemas, piensa en qué harás el fin de semana.

Números de suerte: 3, 14, 23.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Es muy probable que empieces a desarrollar sentimientos románticos por una persona más joven que tú. No tengas miedo de enamorarte, las personas no eligen de quién sentirse atraídas. Todo estará a tu favor.

Números de suerte: 5, 28, 7.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Personas a las que quieres y admiras podrían decepcionarte el día de hoy. Sin embargo, no te cierres y escucha lo que tienen para decirte, percibir los puntos de vista de los demás siempre es bueno. No te dejes caer.

Números de suerte: 9, 45, 18.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Sé un poco más discreto a la hora de dar tu opinión, a veces puedes ser muy directo y eso no le gusta a mucha gente. Además, recuerda que ser sincero no es lo mismo que hacerles comentarios hirientes a tus allegados.

Números de suerte: 10, 55, 6.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Lo que tienes que atender en esta jornada es una problemática amorosa. Hay heridas que todavía tienes por cosas que te sucedieron en el pasado, entonces, tienes que resolverlas antes de iniciar una nueva relación.

Números de suerte: 20, 19, 9.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es importante que te retires de todos los escenarios en los que no te sientas seguro. Para que las cosas salgan bien, necesitas tenerlas bajo tu control, si no es así, mejor aléjate. Por otro lado, serán días de mucha pasión.

Números de suerte: 16, 30, 4.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Querrás comenzar nuevos proyectos o hacer cosas que son desconocidas hasta ahora para muchos. Por tal motivo, tus seres queridos no te apoyarán, pero no es algo de lo que debas sentirte triste, confía en ti y hazlo.

Números de suerte: 22, 4, 7.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Ciertas decisiones que tomaste en el pasado podrían influir en algo de la actualidad. Tienes que estar preparado porque se paralizarían algunos de tus proyectos. Aprende de eso y continúa esforzándote por tus metas.

Números de suerte: 27, 13, 20.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Si tienes ganas de hacer algo divertido, no esperes a que sea fin de semana. No hay fecha ni hora correcta para satisfacer tus necesidades sociales. Conocerás gente que se quedará en tu vida por mucho tiempo y que te aportará cosas positivas.

Números de suerte: 7, 25, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Lamentarte y castigarte por lo que no funcionó no te servirá de nada. En cambio, si comienzas a trabajar en tus errores e ir por caminos diferentes a los ya explorados, verás resultados diferentes. No te estreses, lo lograrás.

Números de suerte: 29, 1, 2.

