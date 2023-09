escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 6 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti. Si tienes pareja, pasarás momentos increíbles a su lado. Si no tienes, una persona de tu pasado volverá a tu vida y te pondrá a vibrar como nunca.

Números de suerte: 39, 18, 20.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para esta jornada es que establezcas prioridades en tu vida. Tú debes ser la número uno, nunca te olvides de ti por complacer a otros. Date la oportunidad de ser feliz por tu propia cuenta, no necesitas de nadie.

Números de suerte: 10, 7, 45.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es preciso que controles un poco más tu imaginación, dado que sueles pensar en cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No fantasees con algo que no sucederá. Ponle freno a esa susceptibilidad con la que te manejas.

Números de suerte: 3, 14, 23.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Estás destinado a vivir con plenitud, solo tienes que darte cuenta e ir por los caminos correctos. La prosperidad no llega por arte de magia, tienes que buscarla. En tu caso, la tienes cerca, pero a veces no la ves.

Números de suerte: 40, 12, 9.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No intentes reconstruir relaciones con personas del pasado, si ya no están en tu vida es por algo, no lo fuerces. Es mejor que te abras a la posibilidad de conocer gente nueva. Es probable que vendas o compres una casa.

Números de suerte: 9, 36, 16.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que seas más consciente de lo que haces en tu trabajo para que no cometas errores y puedas entregar todo de calidad. En cuanto a tus relaciones interpersonales, aléjate de todo lo que te traiga problemas.

Números de suerte: 5, 11, 21.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es hora de que te concentres en el cumplimiento de tus objetivos, de lo contrario te distraerás y no lograrás nada. Diviértete y lánzate a la aventura, pero sin dejar a un lado tus compromisos. Pronto llegará el éxito.

Números de suerte: 12, 28, 32.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que es tiempo de que te despidas de todo lo que no pudo ser y que te trae tristezas. Sé fuerte y déjate guiar por el nuevo camino. En materia económica, te devolverán un dinero proveniente de una deuda.

Números de suerte: 1, 22, 43.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Recuperarás tu autosuficiencia y tu autoestima, algo que habías perdido con el pasar del tiempo. Te sentirás revitalizado y con ganas de comerte el mundo. Lo mejor es que lograrás todo lo que te propongas.

Números de suerte: 45, 2, 33.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Ve poco a poco, es la única manera en la que llegarás a tu destino de forma satisfactoria, si tratas de ir de prisa todo se complicará. Tampoco intentes tomar ventaja sobre nadie porque el karma negativo podría llegarte.

Números de suerte: 28, 4, 15.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No busques la aprobación de nadie para tomar decisiones, déjate guiar por tu voz interior. No le cuentes tus planes a cualquiera porque hay gente que no quiere verte bien. Confía en tu intuición, no te equivocarás.

Números de suerte: 37, 40, 19.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Incrementarán tus ingresos económicos gracias a que, por fin, harás lo que más te gusta. Tu creatividad se exaltará y no habrá nadie que pueda detenerte. Tendrás mayores responsabilidades en lo que se refiere a tu trabajo.

Números de suerte: 17, 8, 31.

Horóscopo de Piscis