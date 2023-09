escuchar

A pocos días del inicio de la primavera, la astróloga y especialista en artes esotéricas Jimena La Torre detalló cómo activar el sexo según el elemento de cada signo zodiacal, a través de un video publicado en su canal de YouTube.

Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario)

La Torre destacó la fogosidad y la pasión de los signos que se rigen por el elemento Fuego: “Mucho no tienen que activar porque viven calientes”.

También señaló que este elemento tiene una “cuestión instintiva”, por los cual estos signos tienen como un “reloj interno” que los alerta cuando falta intimidad. Por ello, la astróloga recomendó que hagan deportes competitivos y al aire libre para canalizar la energía y no centrarla en las relaciones sexo afectivas hasta el punto que se puedan volver una adicción. “Necesitan activar parar en realidad y bajar el nivel de ansiedad en el sexo”, puntualizó.

Hacer ejercicio puede ayudar a los signos de Fuego a que se activen en el sexo Shutterstock

A su vez, advirtió que Aries, Leo y Sagitario tienden a “mezclar la necesidad de tener sexo con el amor”. Con el ejercicio, estos signos podrán bajar su apetito sexual y dejarán entrar a la persona correspondiente a su intimidad.

Para activar el sexo en la vida de los signos de Fuego, Jimena aconsejó un hechizo que consiste en salir a caminar unas tres vueltas a la manzana hacia el lado derecho o caminar en la cinta con tres canciones que estimulen la sensualidad. Durante todo el proceso, se debe pensar constantemente: ”Soy sexo”. Luego de ducharse y descansar, cuando salga la persona se encontrará lo que considera fundamental y podrá elegir con quién tener un encuentro hot.

Carta de suerte : Diez de Basto. “Habla del movimiento que necesita el signo de Fuego”.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Los signos del elemento Tierra son “muy buenos en el sexo”, pero necesitan sentir que “todo tiene un sentido material”, o sea que no están perdiendo su tiempo para generar algo económico. “Es por eso que tienen cierta lentitud hasta que logran entregarse del todo al sexo”, indicó Jimena La Torre, quien también señaló que son “muy interesados”.

Por otro lado, Tauro, Virgo y Capricornio son de durar mucho tiempo en el acto sexual, a diferencia de los de Fuego. Además, pueden ser un tanto “esclavos” porque están pendientes de lo que el otro necesita.

Una cena romántica pueden hacer que los signos de Tierra se relajen y disfruten de los encuentros sexuales Shutterstock

Para que se relajen y asegurarse de que disfruten del sexo, la astróloga aconsejó a los signos de Tierra algo que los estimule, como puede ser una cena romántica. Un hechizo que también puede funcionarles es colocar algunos pedazos de frutas rojas en una bebida y comer tres de ellas. “Lo podés compartir con tu pareja para generar sexo y tenés que ir diciéndote ‘yo soy sexo’”, especificó.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Son pequeños laureles de triunfos muy lindos”.

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Los signos de Aire son los “ratoneros del sexo”: les encantan los “mensajes hot” por el celular y dan la sensación de que se va a dar un encuentro íntimo. Sin embargo, les cuesta conectarse porque “siempre están con muchas cosas en la cabeza”. Es por eso que, para motivarse, tienen que “vivir en una fantasía sexual”.

Los signos de Aire mantienen su fantasía sexual viva con mensajes sensuales Shutterstock

Un hechizo que recomendó Jimena La Torre para estimular el sexo en Géminis, Libra y Acuario es “jugar a disfrazarse del personaje que te gustaría que el otro vea en vos”. Siempre debe contar con algo de color rojo, y llevar el disfraz en la cartera para tenerlo a mano.

Carta de la suerte : Siete de Bastos. “Es el triunfo del sexo y el sentir que pudieron hacer una conexión”.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Los signos de Agua siempre necesitan de un otro para activar su energía sexual. “Si no huelen al otro, no pueden estimularse”, señaló la experta en lo esotérico. Puede tomar bastante tiempo generar ese momento, que no suele durar mucho.

Los signos de Agua suelen necesitar un tiempo para conectarse con su pareja antes de tener sexo Shutterstock

El hechizo que sugiere para excitar a Cáncer, Escorpio y Piscis consiste de dos copas ―una para uno mismo y otra para la pareja― que contengan tres frutillas cada una. Se deben ir intercambiando y comiendo estas frutas de a poco hasta que “caliente el agua”. “No es tan fácil. Si sos pareja de un signo de Agua, dale palabras dulces. Tenés que estimularle todos los sentidos para lograr ese momento de ebullición”, explicó La Torre, quien también indicó que la excepción a esta regla es Escorpio porque “puede conectarse más fácilmente”.

Carta de la suerte : Dos de Bastos. “Representa la unión de dos personas que se desean”.

