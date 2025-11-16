Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 16 de noviembre

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y tendrá a su alcance la formula del éxito. Aproveche al máximo de este buen transito que lo acompaña.

Amor: Si su familia lo necesita, abandone los rencores que tiene a un costado. No busque problemas donde no los hay y bríndele su apoyo incondicional.

Riqueza: Durante estos días, tendrá muy buenas condiciones para presentar sus proyectos y tomar muchas de las decisiones que tenia pendiente en el plano profesional.

Bienestar: Gracias a la actividad física que ha estado realizando las tensiones que venia acumulando se irán liberando. Evite dejarse dominar por sus responsabilidades, ya que terminará estresado.

