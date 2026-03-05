Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 5 de marzo

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

Amor: Seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela esta confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y charle de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente que descuide tanto la economía y la deje en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compro y cambie su color de cabello.

