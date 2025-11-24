Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 24 de noviembre

Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Otras predicciones para hoy

