Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 8 de septiembre
Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.
Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.
Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Dude de aquellas personas que no conoce y que se arriman a usted repentinamente. Tenga en cuenta que podrían llegar a retrasarle los proyectos que esta generando.
Amor: Prepárese, ya que alguien de su entorno podría acercarse a usted pidiéndole ayuda o un consejo. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos.
Riqueza: Deberá trabajar muy duro para encontrar la estabilidad económica que tanto ha buscado. Propóngase, gastar lo necesario y no utilizar tanto sus tarjetas de crédito.
Bienestar: Sepa que hoy el desgano tocará su puerta y podría desestabilizarlo anímicamente. Procure no dejarse vencer y saque fuerzas para cumplir con todas sus obligaciones.
