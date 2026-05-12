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Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 12 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 12 de mayo de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Prepárese para determinar nuevas metas, ya que pronto obtendrá el éxito esperado.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 12 de mayo

  • Amor: Antes de dejar a su pareja, piense si realmente la ama. Evalúe bien la situación que están transitando y si es realmente necesario romper con la relación.
  • Riqueza: Gracias a la experiencia que ha adquirido en este tiempo, podrá escalar posiciones en su trabajo. No permita que su ambición lo ciegue y cometa errores.
  • Bienestar: Utilice esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Si tiene deseos de ayudar a la gente busque la forma de hacerlo aunque sea a la distancia.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada, no dude e invierta todos sus esfuerzos para concretar los objetivos que tiene pendientes en su vida. Evite distraerse en discusiones inútiles.

  • Amor: Momento optimo para formalizar la relación que tiene con su pareja, ya que tienen pensado agrandar la familia. Vayan paso a paso, no se dejen ganar por la impaciencia.
  • Riqueza: Se aproximan buenas posibilidades para cancelar deudas viejas o firmar contratos. Destínese un tiempo para organizar sus papeles y establecer las prioridades.
  • Bienestar: Adquiera como ejercicio el yoga, este lo ayudará a distender todas las tensiones que tiene acumuladas. Busque información por la web y póngala en practica.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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