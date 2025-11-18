Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 18 de noviembre

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos y así podrá disfrutar del amor y del éxito en su vida. Evite ser tan negativo.

Amor: Concédale un espacio a la pasión en su vida amorosa. Sepa que su enamorado se lo agradecerá y así podrá afianzar el vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: Excelente jornada para disfrutar del ocio, aproveche que se encuentra solo en su casa. Vivirá una experiencia renovadora en su vida donde querrá repetirla nuevamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |