Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 21 de abril de 2026

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 21 de abril

Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.

Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.

Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |