Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 25 de noviembre de 2025

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 25 de noviembre

Amor: Intente hacer mejor las cosas con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle una cena especial o una salida diferente a su pareja.

Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |