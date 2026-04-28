Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 28 de abril de 2026

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 28 de abril

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |