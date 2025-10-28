Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 28 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
1 minuto de lectura
Intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Sepa que todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el martes 28 de octubre
Amor: Los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa.
Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de los objetivos que se propuso.
Bienestar: Corte con los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá. Quizás su malestar se debe a la falta de descanso, duerma todo lo que pueda.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.
Amor: Seria bueno que empiece a dominar su trato grosero con sus seres más cercanos, ya que la presencia de Marte podría hacer que se enfrente con ellos.
Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.
Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.
