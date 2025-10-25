Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 25 de octubre de 2025

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 25 de octubre

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de tener miedo y arriésguese la decisión. Será una etapa ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida en estos momentos.

Amor: Sepa que llegará una persona nueva a su vida, que le hará conocer el verdadero amor. No se resista y entréguese por completo, no se arrepentirá.

Riqueza: Si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por Internet y postúlese a todos los empleos que le interese.

Bienestar: No se niegue y otórguele su ayuda espiritual a aquella persona que le ha solicitado ayuda. Con el tiempo vera reflejada la buena actitud que tuvo.

