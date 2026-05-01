Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 1 de mayo

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy será momento ideal para dar el ultimo impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente.

Bienestar: Durante esta jornada podría invadirlo una cierta confusión mental. Seria bueno que trate de mantener la calma y no se exija más de lo esencial.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todo sus ahorros.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |