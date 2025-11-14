LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 14 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 14 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 14 de noviembre

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.

Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos.

Amor: Intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario, podría perderse una buena oportunidad.

Bienestar: Destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Sepa que un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo.

