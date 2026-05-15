Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 15 de mayo

Amor: Por más que le cueste entender, sepa que no es el día oportuno para declararle los sentimientos que tiene hacia esa persona que tanto anhela.

Riqueza: Deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. De lo contrario, se estancará como siempre.

Bienestar: No tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado usted no le de la espalda, trate de ofrecerle su mano.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento.

Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Haciendo esto, solo lograran empeorar las cosas y sentirse angustiados.

Riqueza: Cambie la rutina y vea cuales son sus necesidades económicas urgentes. Haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional.

Bienestar: Si pretende descender de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto, podría afectar de manera negativa a su metabolismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |