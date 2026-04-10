Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en abril

Un mantra es una frase breve que se utiliza en la espiritualidad para manifestar o alinear la energía de un individuo con un propósito. Muchas personas los utilizan para calmarse, para meditar o como ritual diario para mantener en mente sus objetivos o valores. Algunas prácticas consisten en repetir estas frases una cierta cantidad de veces, con una mentalidad enfocada en su intención.

Al enunciar un mantra, la persona puede reducir el ruido mental, conectar con su interior y orientar su energía hacia un propósito específico. Se trata de adquirir una vibración que acompaña procesos personales y favorece la claridad emocional, por lo que muchos eligen una de estas frases al mes para acompañar sus semanas y obtener buena fortuna.

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A continuación, el mantra para la buena suerte recomendado para cada signo del Zodíaco en abril.

Aries: “Om Veeraya Namaha”

Esta frase se vincula con la valentía y la determinación, cualidades que representan a la perfección a las personas de Aries. Su repetición ayuda a canalizar la energía impulsiva de este signo y contribuir con acciones más conscientes que estén alineadas con sus deseos. Es una herramienta útil para avanzar con firmeza, enfoque y liderazgo, sin perder claridad en los objetivos. Una alternativa en español puede ser: “Actúo con coraje y dirijo mi energía con propósito”.

Tauro: “Om Shukraya Namaha”

Asociado con la armonía, el disfrute y la estabilidad, este mantra contribuye con la naturaleza tranquila de este signo de Tierra. En abril, le servirá para fortalecer la conexión con el bienestar material y emocional, además de marcar un equilibrio entre sus responsabilidades y el tiempo de disfrute. Otra opción puede ser: “Valoro lo que tengo y cultivo bienestar”.

Géminis: “Om Vakratundaya Hum”

Los geminianos podrán utilizar este mantra de la suerte en abril, puesto que puede favorecer la claridad mental y la adaptación frente a situaciones cambiantes. La temporada de Aries propone ciertos enfrentamientos, conflictos y la necesidad de tomar acción ante ciertas situaciones. Esta frase promueve el pensamiento crítico y combate el estrés. Una alternativa puede ser: “Organizo mis ideas y me expreso con claridad”.

Cáncer: “Om Shreem Somaya Namaha”

Se lo relaciona con la sensibilidad y el mundo emocional, aspectos estrechamente asociados con el signo del cangrejo. Su invocación ayudará a los cancerianos a encontrar equilibrio interior, seguridad y validación propia sin importar los desafíos, pensamientos o juicios de su entorno. Les será útil para sentirse a salvo, contenidos y en control ante un mes incierto. Otra opción puede ser: “Escucho mis emociones y encuentro paz”.

Leo: “Om Suryaaya Namaha”

Este mantra honra la energía del Sol, planeta regente de este signo de Fuego. Su repetición potencia la confianza personal, fortalece la autoestima y permite expresar la creatividad con autenticidad y sin importar qué piensen los demás. Este mantra es de gran ayuda para mantener una actitud positiva y colaborativa con el entorno. Otra alternativa a esta frase puede ser: “Brillo con seguridad y comparto mi esencia”.

Este mantra puede ayudar al autoestima de Leo

Virgo: “Om Sri Dhanvantre Namaha”

Asociado con la sanación y el equilibrio, este mantra acompaña a las personas Virgo en su búsqueda de orden y bienestar en un mes que puede haber ciertas tensiones con su entorno. La temporada de Aries presenta una energía impulsiva que choca con su mente metódica, por lo que esta frase podría beneficiarlos. Otra opción puede ser: “Cuido mi equilibrio y respeto mis tiempos”.

Libra: “Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha”

Este mantra representa a la perfección el espíritu del signo de la balanza. Refiere a la armonía en los vínculos, al equilibrio emocional y a la búsqueda de tranquilidad y equidad. Su repetición fortalece la capacidad de construir relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad, en un mes que los librianos podrían experimentar ciertos choques o confusiones. Una alternativa puede ser: “Genero relaciones justas y equilibradas”.

Escorpio: “Om Tryambakam Yajamahe”

Esta frase es reconocida como un mantra de transformación que acompaña los procesos internos profundos y de sanación. Los escorpianos comienzan abril con la salida de Urano en Tauro, su opuesto complementario, un tránsito que pone fin a años de lucha. Su vibración favorece la renovación emocional y la liberación de cargas del pasado, lo que permite avanzar con mayor fortaleza interior. Una opción similar puede ser: “Me transformo y renazco con fuerza”.

Sagitario: “Om Namo Bhagavate Vasudevaya”

Este mantra promueve la expansión espiritual y la confianza en el camino personal, la seguridad del ser y el juicio propio. Las personas de Sagitario pueden utilizarlo para sostener el optimismo y sentido de propósito durante abril, un mes que les será transformador gracias a la energía de la temporada de Aries. Una alternativa puede ser: “Confío en mi camino y sigo creciendo”.

Capricornio: “Om Gam Ganapataye Namaha”

Esta frase se vincula con la superación de obstáculos y la organización de objetivos, aspectos que el signo de la cabra conoce muy bien. Los capricornianos pueden encontrar en este mantra una herramienta para avanzar con determinación y resolver desafíos desde un punto de vista práctico. Otra opción puede ser: “Supero los desafíos y avanzo con firmeza”.

Este mantra ayuda a las personas de Capricornio a que se enfoquen en sus objetivos

Acuario: “Om Vayu Namaha”

Movimiento, libertad y apertura mental son los principales aspectos asociados a este mantra espiritual. Utilizarlo puede ayudar a la adaptación a nuevas ideas y la capacidad de innovar sin perder la esencia personal, las claves del mes para las personas de Acuario. Una alternativa más simple puede ser: “Fluyo con los cambios y mantengo mi autenticidad”.

Piscis: “Om Prema Shanti Namaha”

Su invocación combina amor y paz interior, cualidades profundamente conectadas con la naturaleza de este signo de Agua. Su práctica permite fortalecer la empatía y la conexión espiritual, al tiempo que ayuda a sostener límites emocionales saludables. Una alternativa puede ser: “Honro mi sensibilidad y encuentro calma interior”.

Signo Período de su temporada Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 23 de septiembre Libra 24 de septiembre – 23 de octubre Escorpio 24 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 22 de diciembre Capricornio 23 de diciembre – 20 de enero Acuario 21 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo