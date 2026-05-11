Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Modérese, ya que su franqueza puede resultar hiriente para los demás. Comuníquese con diplomacia siempre manteniendo la cordialidad con el entorno.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 11 de mayo

Amor: Quédese tranquilo, ya que ha encontrado la felicidad y estabilidad que estaba buscando con su alma gemela. Aproveche de este momento y disfrute del amor.

Riqueza: Como usted sabe, las finanzas han ido en aumento. Es momento para darse un gusto y comprarse eso que tanto quiere y por lo cual estuvo ahorrando hace meses.

Bienestar: Intente llevar su vida con más tranquilidad y paciencia, de lo contrario, podría aumentar su agotamiento. Aprenda a sobrellevar los inconvenientes con serenidad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |