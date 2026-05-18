Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 18 de mayo de 2026

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 18 de mayo

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Transitará un día con muchos altibajos. En caso que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control.

Amor: Si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir juntos en la misma casa.

Riqueza: Concéntrese en todas sus tareas que tiene pendiente hace días. Será una jornada optima para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |