Horóscopo de Géminis de hoy: martes 21 de abril de 2026

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 21 de abril

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |