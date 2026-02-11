LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 11 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo que la gente lo valore.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 11 de febrero

Amor: Intente ser un poco egoísta en su vida y piense en usted mismo. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y le hacen mal.

Riqueza: Evite embarcarse en créditos sin antes tener el aval necesario, sepa que puede llegar a ser riesgoso para su economía. Procure no endeudarse.

Bienestar: Debería aprender a cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina, caso contrario, terminará con un brote de stress.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

