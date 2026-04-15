Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Sepa que se acerca una etapa importante en su vida que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 15 de abril

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros, coméntele los proyectos que tiene en su vida.

Riqueza: Anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y mente. Utilice las redes sociales para ejercitar, le hará muy bien.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. Sepa que no debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta.

Amor: Determine sus limites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Procure tener una charla para poner en claro como son las cosas.

Riqueza: En poco tiempo, podrá solucionar ese asunto financiero que creía muy lejano. Relájese, ya que su familia lo ayudará en todo lo que necesite sin dudarlo.

Bienestar: Si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el stress. No se exceda en las comidas, adopte un habito más saludable.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |